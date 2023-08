A parroquia de Curbián estréase como escenario do Son d'Aldea

A duodécima edición do recoñecido festival Son d'Aldea recreará durante os días 1 e 2 de setembro a forma de vida que se levaba no rural dos anos 40 e 50 do século pasado. Nesta ocasión, a parroquia de Curbián estrearase como lugar para levar a cabo o roteiro teatral, que será o prato forte do evento.

O acto de presentación tivo lugar este xoves no Parladoiro de Arqueixal coa presenza do presidente da asociación Son d'Aldea, Afonso García; o alcalde de Palas, Pablo Taboada; o cordinador das xornadas, Xosé Luis Carrera, e diversos representantes das asociacións colaboradoras.

Tras o éxito da pasada edición en Santo Xusto, a organización decidiu levar o roteiro teatral a outra parroquia do municipio co obxectivo de ir estendéndose pouco a pouco ata chegar "a todo o mundo que queira participar", involucrando aos veciños.

Así o confirmou Afonso García, afirmando que o seu desexo é "descentralizar o Son d'Aldea, xa que é unha iniciativa que ten as portas abertas a todo o mundo". Xosé Luis Carrera sinalou que "é un pequeno xute de enerxía para a parroquia", mentres que o rexedor palense valorou positivamente a participación de novas aldeas na cita, que se unen a Albá.

A programación comezará o venres, día 1, ás 16.30 horas, coa recepción dos participantes, seguida dunha serie de actividades a partir das 17.00 horas, coa celebración dun parladoiro titulado "Coidados, Encontros e Transformación Comunitaria", moderado por Santiago Prado Conde. Nesta xornada, daráselle atención ao traballo de dúas cooperativas sociais: Feitoría Verde e Outonía.

Ás 19.30 horas Rubén Riós falará sobre Os nosos primeiros influencers: os avós, seguido da presentación da obra Animais fantásticos de aldea de Andrea Martínez. Despois, presentarase o libro do Son d"Aldea 2022. A continuación, ás 20.30 horas, será a quenda do actor Avelino González. Ao remate, haberá unha cea na carballeira de Albá.

O sábado, día 2, celebrarase o roteiro teatral titulado "A despedida", coa participación de 114 actores chegados dende varios puntos de Galicia, que interpretarán un total de 16 escenas en Curbián.

A partir das 17.00 horas, despois do xantar, haberá unha mostra de oficios artesáns, xunto con xogos populares a cargo de Xotramu. A música estará moi presente na cita, xa que o grupo tradicional Ailá e a Banda da Balbina ofrecerán sendas actuacións nun evento que fará "volver escoitar voces a través das carballeiras".