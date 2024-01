El parricida de Guntín está con un preso de confianza en Enfermería

Carlos Vázquez, en prisión por matar a su padre en la parroquia guntinesa de Entrambasaugas, fue trasladado este jueves desde la cárcel de Bonxe al lugar donde cometió el supuesto parricidio para realizar una reconstrucción de los hechos ante la jueza de Lugo que lleva el caso.

Su vida en la cárcel estos primeros días discurre de forma tranquila, sobre todo porque se decidió que permanezca en una celda de Enfermería, acompañado por un preso de confianza, porque persiste el riesgo de que intente quitarse la vida.

El trámite judicial estaba previsto para las once de la mañana, pero se demoró una hora. Pasadas las 13.30 de la tarde ya había concluido. Carlos Vázquez, de 46 años, describió cómo ocurrió el pasado viernes el suceso que acabó con la muerte de su padre, en la explanada delante de la casa familiar en Martín, donde residen también su madre, su mujer y dos hijos del matrimonio.

En el lugar se desplegó un importante operativo con varios coches de la Guardia Civil y, además de la delegación judicial, con la magistrada, el letrado de administración de Justicia y la Fiscalía, estuvo presente una de las dos abogadas que defiende a Vázquez.

El presunto parricida no declaró en su día ante los investigadores y tampoco ante la jueza, al no sentirse capaz por el delicado estado psicológico que presentaba, con importante riesgo de suicidio. Este jueves tampoco hubo toma de declaración y la reconstrucción se redujo a una explicación únicamente gestual de cómo ocurrieron los hechos.

El crimen se produjo a mediodía del pasado viernes y el parricida supuestamente utilizó una escopeta de caza cargada con postas, con la que habría acabado con la vida de su padre, José Vázquez, que había cumplido 76 años justo el día antes. Tras los hechos, se entregó a la Guardia Civil y fue trasladado al cuartel, aunque solo una hora después, ante el estado de ansiedad que presentaba, fue llevado al Hula. En el hospital ingresó en la planta de Cirugía, no en Psiquiatría, sin que se sepan los motivos dado que no sufría ningún tipo de heridas.

De hecho, al día siguiente, sábado, se le dio el alta, durmió de nuevo en los calabozos de la comandancia y fue llevado el domingo a presencia de la jueza, que decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

Carlos Vázquez estaba siendo tratado por una psiquiatra privada, que recientemente le cambió la medicación, algo que no estaba tolerando de forma adecuada y se había mostrado mucho más inquieto.

El despacho de abogados García Arias de Sarria, que se encarga de la defensa, no hizo más declaraciones que las primeras, justo después de que se ordenase el ingreso en prisión, el domingo. Ese día informaron a las puertas del juzgado de que "toda la familia está con él". En relación a la hipótesis apuntada por algún medio sobre una hipotética muerte accidental, aunque no se descarta, por el momento no hay ninguna declaración ni indicio que apunte en ese sentido.

Tras la reconstrucción, Carlos Vázquez fue trasladado de nuevo a la cárcel de Bonxe, a su celda en Enfermería. A menos que haya sorpresas, el siguiente paso será que el juzgado tome declaración a familiares y testigos.