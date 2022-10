Museo Parladoiro, unha ventá ao pasado

Moncho Vivero fíxose coleccionista sen darse conta. Este veciño de Outeiro de Rei de pequeno xuntaba algunhas cousas, "porque unhas pídenche as outras", e de grande topouse cunha cifra de artiluxios que superaba os mil. Ben máis, porque máis dun millar xa son os que ten expostos nas vitrinas do Parladoiro Museo, unha aspiración convertida en realidade.

Ese desexo de ensinarlle ao mundo os pedazos de historia que el conservaba no seu haber é o que rexe este museo, unha ventá ao pasado que se abre desde o barrio de Albarón, en Matela, para obrigar a viaxar no tempo aos maiores e ensinarlle aos novos de onde veñen. "Eu o que quería era conservar e recuperar pezas de antes, para evitar que acaben desaparecendo ou nalgunha colección particular e que nunca se volvan ver", razoa Moncho Vivero.

El mostra ferramentas e utensilios do oficio de carpinteiro, de zoqueiro e de zapateiro. Tamén todo o que está vencellado ao labor con tecidos como a la e o liño e aos sistemas de iluminación, como candís e vellos interruptores, e pezas de cerámica antiga de Bonxe, moi valoradas polo seu propietario por ser "difíciles de atopar, gustan moito aos coleccionistas" Pero cando se lle pregunta por cales son os obxectos máis curiosos que posúe, pensa un pouco e comeza a falar dunha máquina de facer xeados de 1890.

Atopouna nun faiado, "cando me deron permiso para argallar nel", e nin os seus antigos propietarios nin el sabían moi ben que era, ata que, uns anos despois de tela na casa, atopou a través de internet "unha parecida nun museo de Australia". Non é a única centenaria entre as súas reliquias. Unha carta de Isabel II "de 1800 e pico" na que nomea un xuíz de paz de Becerreá merece ser citada por Moncho, igual que algún vestixio datado no Neolítico e cadernos e libros que van desde 1912 ata 1970 e conforman a sección especial que ten para a escola de antes.

Unha libreta que pertencía a Clementina Piñeiro, de Rábade, e que data de 1939 é tamén un pedazo de pasado que chama a atención pola "caligrafía espectacular daquela nena". Pódese ver na mostra temporal de Parladoiro Museo, unha zona pensada para que "calquera que teña algo relacionado coa nosa cultura poida expoñer aí durante un tempo, un mes, unhas semanas...", sinala.

Parladoiro é unha homenaxe a Pablo Vázquez e Manolo Díaz, os outros dous ideadores do museo que faleceron en 2018

E é que afeccionados a coleccionar hai moitos. "Vexo moito movemento en todo o relacionado coas antigüidades, pero eu trato de mercar o mínimo imprescindible, só cando me falta unha peza concreta", detalla o artífice de Parladoiro, a quen na maioría dos casos lle van cedendo cousas os seus amigos, veciños e familiares, ademais de recoller material que lle ofrecen porque "ía acabar tirado ou queimado".

Foi en 1994 cando comezou a materializar a súa colección e ese proceso aínda non rematou. "Sigo xuntando pezas e restaurándoas", unha tarefa que comparte coa súa parella e que é obrigada antes de expoñer. Esa restauración non só afecta ao contido, senón tamén ao continente, pois a vella 'cuadra' de a carón da súa casa é a que agora alberga o Parladoiro.

"Fomos rehabilitándoa pouco a pouco, incluso co noso propio traballo", recorda, ao tempo que lle é imposible non falar de Pablo Vázquez Liz e Manolo Díaz Penelas, de Sarria e de San Clodio, os outros dous ideadores do museo que finaron ao tempo que renacía a súa iniciativa, en 2018.

"Faleceron pouco despois de comezar as obras, un de cancro e o outro dun ictus, e este museo é unha homenaxe para eles", engade Moncho, que o 1 de outubro abriu as portas a un bo anaco da historia. E para coñecela ben, aí estarán as súas explicación a través de visitas guiadas -pódense concertar a través do 626.06.34.93-, que darán resposta ao como e ao por que de pequenos e maiores.