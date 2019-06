Pantalones se enfunda las mallas

Pantalones es un ejemplar de cerdo celta perteneciente a la ganadería Antonio Díaz de la parroquia friolesa de Guldriz. Tiene una edad de tres años y medio, pesa más de 300 kilogramos y un carácter dócil. Su nombre se debe a la peculiar distribución de las manchas de su piel, con la parte oscura cubriendo totalmente los cuartos traseros, "tal cual levara uns pantalóns", asegura su propietario.

Sin embargo, si le dieran a elegir, a este semental porcino seguro que le gustaría más cambiar esta prenda por las mallas deportivas que se enfundan los runners. Y es que Pantalones es todo un atleta que ya ha tenido la oportunidad de subirse a lo más alto del podio en una prueba tan prestigiosa como es el Concurso Nacional de Manexo de Raza Porco Celta, cuya segunda edición se celebró este pasado fin de semana en Silleda.

La competición, celebrada dentro del marco de la 42ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, consiste en dirigir al animal a lo largo de un recorrido con diferentes dificultades en el menor tiempo posible. Lo pueden tocar con una vara, pero no golpearlo, y la meta está en un remolque al que el animal debe subir. "Pantalones fixo todo o percorrido en 16 segundos, un menos que o segundo clasificado", dice orgulloso su propietario y entrenador, Antonio Díaz. "E foi unha mágoa porque no adestramento do día antes fixo todavía un tempo mellor", matiza.

En su granja de algo más de 40 ejemplares, Pantalones es uno de los más mimados. "Criámolo nós e vai seguir aquí moito tempo", asegura Antonio Díaz, quien no obstante lamenta no haber tenido más tiempo para entrenar al animal. Aún así, el objetivo para el próximo año es que "poida facelo mellor".

Pantalones es ya todo un experto en la competición y, de hecho, esta fue su segunda participación en el concurso, aunque en la pasada edición el resultado no fue tan bueno.

A su propietario este tipo de actividades le parecen una buena fórmula para promocionar la raza celta y resaltar sus cualidades. "É unha competición que lle gusta ao público e proba diso é o gran número de persoas que acudiron ao recinto para seguir a proba", asegura.