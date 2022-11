Pablo Rivas:  "Dáse por feito que o meu proxecto non se fai nun ano, faise en moitos"

LOGO DUN ano recén cumprido co bastón de mando de Portomarín, tras a saída sorpresa do entón alcalde, Juan Serrano, o actual rexedor, Pablo Rivas, fai balance de 365 días de xestión en primeira liña, fala de proxectos e mira cara as eleccións municipais de maio.

Que diría deste ano?

Fago un balance positivo da experiencia e do traballo feito, pero póñolle pega á burocracia que sufrimos as administracións. Considero que fixen cousas positivas pero menos das que quería facer.

E iso que sabía onde se metía, viña de ser tenente de alcalde.

Si, levaba tres anos e iso axudoume a dar o paso para ser alcalde. Para min foi máis shock tomar a decisión de compaxinar a vida profesional coa política.

Segue compaxinándoas?

Si, pero cada vez menos. É moi bonito pensalo, pero o día ten as horas que ten. Estou centrado plenamente no meu labor como alcalde e, se me sobra tempo, dedícollo a outras cousas.

Nos concellos pequenos o alcalde é o que está para todo.

Efectivamente. É moi gratificante poder dicir que calquera veciño do concello ten o meu número de teléfono persoal. E se non o ten, ten forma de facerse con el. Esa proximidade, poder atender os veciños e resolverlles un problema se o teñen é a política real que hai que facer, fóra dos despachos. O inconveniente? Ser alcalde 24/7. Pero eu penso que no momento no que cres nunha cousa e te decides por ela, tes que dar o 100%, como considero que o estou dando.

Cumpriu os obxectivos cos que entrou?

Na atención á poboación que vive no rural fun cumprindo todos os capítulos que me propuxen e en dar servizos ás familias para fixar poboación tamén estamos facendo o que nos marcamos: a creación de casas niño, servizos para os maiores, actividades no rural, conciliación familiar todos os días da semana…

E materias pendentes?

A residencia para maiores. Son o segundo alcalde que colle ese legado e aínda non está materializado por unha falta de entendemento entre institucións. Outra, coa que primeiro me sentei e tiven reunións, é o PXOM. Déronse pequenos pasos e, aínda que sabía que non ía ser posible nun ano, tíñanse que ter dados máis.

"É moi gratificante dicir que calquera veciño ten o meu número de teléfono persoal; e o que non, pode facerse con el"

Toca dialogar con todas as cores, tamén con outros alcaldes.

A relación cos rexedores cos que comparto conversacións e servizos —a maioría limítrofes e de todas as cores políticas— é fenomenal. Todos tratamos de buscar o mellor para os nosos veciños e eses servizos compartidos entre concellos, coa colaboración da Xunta, funcionan moi ben. Pola contra, a Deputación non está atenden do as nosas necesidades e incluso coa Xunta creo que se podía facer máis. Isto non é cousa de cores, o meu labor como alcalde non é defender un partido, senón priorizar o benestar dos veciños.

Un dos grandes proxectos do seu antecesor, Juan Serrano, era a peonalización de Portomarín. En que punto está?

Este verán tratouse de peonalizar temporalmente, polas tardes. Eu seguín esa liña e collín un proxecto que iniciou el, un aparcadoiro que cremos que é clave. Peonalizar está ben, pero temos que dar unha alternativa para poder facelo como queremos.

Outro dos retos é o de mitigar as baixadas bruscas do nivel da auga do encoro.

É un problema grave e non avanzamos nada. Ter un encoro que afecta a unha vila ten vantaxes e inconvenientes, canto máis se ese encoro che anagou todas as casas. Pois Portomarín ten todos os inconvenientes e ningunha vantaxe. Non temos auga no río e non temos un caudal mínimo estable que permita ter actividades en torno á auga como se fixeron anos atrás: campionatos de motonáutica, de piragüismo… Téñenme chamado e ter que dicir que non. Materia pendente tamén. Volvemos ao mesmo, a burocracia.

Corresponde á Confederación, pero a compañía eléctrica aí tamén ten algo que dicir.

Eu creo que todo. Que casualidade que estes dous anos, co prezo alto da luz, estea o caudal tan baixo.

Houbo turismo para ver as ruínas do vello Portomarín?

Eu creo que non. Hai un turismo que é de seca, pero como esta situación se produciu en Portomarín hai moitos anos, ese boom xa pasou e o que recibimos hoxe por iso é anecdótico. Crearían máis riqueza no pobo outras actividades. Isto a nivel económico, a medioambiental xa nin digamos.

O problema da auga tamén afecta ao abastecemento. Hai uns días a auga chegou turbia pola chuvia. Botaranlle man á depuradora?

Xa hai anos que lle estamos botando man, pero ante a seca que hai e esas primeiras chuvias torrenciais non se pode facer nada.

Volvendo a Serrano, el tiña a idea de que os cargos deben ter data de caducidade. Conserva esa teoría?

Si. Os cargos teñen un principio e un final, pero non é algo que me preocupe hoxe, aínda estou no principio. Aínda así considero que a calquera etapa hai que adicarlle o 200% e cando un non se sinta cómodo, deixalo.

Séntese cómodo como alcalde?

Si, moi cómodo.

Entón de cara as eleccións municipais contamos co seu nome.

Si, xa o podo desvelar.

Tivo que pensalo moito?

Non, unha vez asumín o papel da alcaldía dáse por entendido que o meu proxecto non se fai nun ano, faise en moitos.

Ser o máis novo da provincia axudou ou xogou en contra?

Cando me nomearon alcalde dixeron que era o máis novo e quedeime con iso, nin o consultei. Por dicir algo, quizais te pon no punto de mira, a xente esixe máis e ponte a proba para saber se estás á altura das circunstancias.