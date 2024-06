Outeiro de Rei suma a su club de centenarios a José Roibás, vecino de Aspai

José Roibás González habrá empezado a leer el periódico por las esquelas, como hace cada día. Probablemente, luego se enfrascará de actualidad en las secciones de España, Galicia o Cultura y no habrá fallado a su cita con las noticias locales y de la provincia. Probablemente no esperaba verse en estas líneas, pero la ocasión lo merece. Este miércoles celebra cien años.

Vecino de Aspai, en Outeiro de Rei, José es un apasionado del programa Luar y un lector empedernido: "Non nos fai falta nin ver as noticias, que xa nos conta el todo", dice su hija Francisca entre risas, "le todas as páxinas, ás veces acaba de noite, e os días que non hai xornal, como no Nadal, le a metade e deixa a outra para seguir ao seguinte día. Ou relé. E se falla o repartidor, hai que ir comprarlle o periódico".

José condujo su Ford Ka hasta cerca de los 94 años

Relata también que su padre, el menor de siete hermanos, fue agricultor y ganadero durante toda su vida, y un gran conductor que "nunca un accidente tivo". "Conduciu o seu Ford Ka ata cerca dos 94 anos. Ía por aquí cerca, tamén ao médico a Outeiro, e levaba os netos de paseo", cuenta, porque por Lorena, Pablo, Iria y Alba "váiselle a vida".

No faltarán a la celebración del centenario de su abuelo, como tampoco lo hará su otro hijo, José Manuel, y la familia de este, que se sumarán a una fiesta que se hará de rogar hasta el fin de semana. Ahí será cuando José soplará las velas de la mano de Pilar Vázquez, la mujer con la que comparte su vida desde hace más de 60 años, que dejó su Saavedra natal para hacer de Aspai su hogar.

El plato favorito de José, las anguilas, no faltará en la celebración

Esos días festejarán, como no, con anguilas, las de Portomarín, el plato favorito de José, y con un trago de "mareliña, un licor que facemos con augardente, noces e azucre", pero también en casa, la misma que se levantó al tiempo que nacía José y que cumple también un siglo: "O que máis lle gusta é tela chea de xente", reconoce Francisca, porque si algo le va a su padre es la conversación, la compañía. Entonces contará algo nuevo: que él también se vio en el periódico.