Outeiro de Rei latexa con corazón artesán

A artesanía fixo onte de Outeiro de Rei un corazón onde latexar, coa celebración da décimo terceira edición da súa Feira de Artesanía.

A capital do municipio encheuse cun centear de postos onde os artesáns fixeron gala do seu oficio e coñecemento ante centos de visitantes. Unha pequena parte deles ofreceu produtos alimenticios de calide de distintos lugares de Galicia e León. Os outros postos estiveron formados por oleiros, zapateiros, cesteiras, ferreiros, torneiros, gravadoras, canteiros ou fiandeiras, entre moitos outros.

O alcalde da localidade, José Pardo Lombao, fixo fincapé, precisamente, na artesanía como unha das potencialidades de Outeiro de Rei, dende a antiga olaría de Bonxe á cestería contemporánea de Idoia Cuesta, ambas presentes nesta feira.

O evento contou coa presenza de Xaneco, o louthier de Outeiro de Rei, que fixo unha demostración de tarrañolas. Sara Seijas, a artesá de Pol que traballa fieltrado de lá, tamén amosou o seu oficio aos asistentes.

A música acompañou esta celebración. A xornada empezou coas cancións da banda municipal Sons e Soños, integrada por mozos e mozas dos concellos de Rábade, Outeiro e Begonte. O grupo de gaitas Penas de Rodas tamén puxo a nota á xornada.

No evento non faltaron as distintas mulleres da provincia que integran a asociación Corazóns Artesáns, nin tampouco as da asociación Bolboreta Fiandeira, que recrearon o fiado da lá e do liño con música e canto tradicional.

AO SON DO MIÑO. Outro dos camiños da feira discorreu a carón do Miño, na área recreativa de Santa Isabel. Este privilexiado escenario acolleu as máis diversas actividades, dende o xa tradicional certame de pintura ao aire libre, que este ano reuniu un total de18 artistas, até a concentración de coches do Club 600 de Lugo, onde se puideron ver distintas marcas de automóbiles e motos.

Alí, baixo freixos e bidueiros, o máis atractivo que acolleu esta edición da feira foi o primeiro campionato de escultores con motoserra. Procedentes de distintos lugares do Estado, só se serviron desa ferramenta para tallar as súas pezas. O escultor Marcos Mariño tamén ofreceu unha exhibición deste tipo de técnica.

A feira trascendeu o ámbito da artesanía coa quinta edición da carreira solidaria que o Concello de Outeiro de Rei organiza en colaboración coa asociación Somos Unidos por el Cáncer, que foi a primeira actividade do día.

A solidariedade tamén chegou da man da residencia Garatuxa, que estableceu un punto de adopción canina. Alí, os asistentes tiveron a oportunidade de dar unha nova vida a cans abandonados, ademais de recibir varios agasallos destinados ao seu coidado e á alimentación nos primeiros días.

Durante todo o día, os máis cativos puideron desfrutar de xogos tradicionais.

TURISMO. O alcalde, José Pardo Lombao, destacou que "a artesanía e a promoción turística van da man", e que por iso o Concello dispuxo dun bus turístico para que os asistentes puideran coñecer distintos puntos do municipio. A inversión das arcas municipal na feira foi de 40.000 euros.