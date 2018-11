El Concello de Outeiro de Rei dice basta a la violencia de género y lo hace poniendo en marcha un plan de igualdad pionero en Galicia basado en la metodología finlandesa, cuyos pilares son el diagnóstico previo y la puesta en marcha de una guía de actuación adaptada a la institución local .

El consistorio acogió este miércoles la inauguración de una mesa de trabajo interinstitucional conformada por todos los agentes implicados en la materia con la finalidad de activar iniciativas de actuación y prevención.

Está integrada por un total de 16 personas entre las que se encuentran personal de la corporación local, miembros de centros médicos y educativos del municipio, responsables de la Guardia Civil de Rábade, la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez López, o la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella.

La propuesta, encargada a la innovadora consultoría gallega Coeduca, surgió a petición del gobierno local. "Diseñamos un plan personalizado puesto que las líneas genéricas de actuación en materia de igualdad puestas en marcha por las administraciones muchas veces no contemplan las necesidades propias de los municipios. Así, hicimos un diagnóstico previo y una guía de actuación individualizada. Otra de las características es la evaluación continua del trabajo que se está realizando y la completa coordinación de todos los agentes implicados", explica Pilar Porral, una de las responsables de Coeduca.

Tratar la problemática de la violencia de género desde la población infantil o analizar casos concretos, algunas de las propuestas

NECESIDADES. De este modo, tras la evaluación inicial, Porral destaca que entre las principales necesidades encontradas en Outeiro estaría la prevención de la violencia de género desde la población infantil (de cero a tres años).

"En el municipio ya se trabajaba con escolares de primaria y secundaria, pero sería preciso tratar esta problemática más en profundidad con progenitores y docentes de los niños más pequeños para que tengan una formación en igualdad desde los primeros años de vida", precisa, al tiempo que añade que otra de las propuestas sería "analizar el método de actuación de un caso real para ver cómo se puede mejorar y ser más efectivos".

El regidor, José Pardo, destacó que "é un orgullo ser pioneiros neste ámbito co que estamos moi sensibilizados. O obxectivo é poder lograr que no noso concello non haxa ningún caso de violencia de xénero". Se mostró orgulloso de ser el primer municipio gallego en contar con un plan de estas características. "Que todos teñamos a mellor formación neste ámbito é algo fundamental", destacó.

Por su parte, López Abella reconoció que Lugo es "una provincia sensible con la violencia de género porque los gobiernos locales reconocen la existencia de este grave problema y ponen en marcha campañas y acciones de sensibilización".