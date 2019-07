Outeiro de Rei aprueba un presupuesto de 7,2 millones, un millón más que en 2018

El Concello de Outeiro de Rei aprobó en sesión plenaria los presupuestos para este año 2019 que ascienden a 7,2 millones de euros, un millón más que en el pasado ejercicio. El equipo de gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta, sacó adelante las cuentas en solitario. La oposición, formada por BNG y PSOE, votó en contra al considerar que llegan "tarde" y están "claramente infladas".

La partida más importante se reserva para inversiones reales, que ascienden a más de 3,6 millones de euros, cantidad que supone la mitad del total de los presupuestos. En este capítulo se vuelven a dedicar 1,5 millones para urbanizar A Palloza, una actuación sufragada con fondos de los propietarios y que está pendiente de ejecutar desde hace varios años. La consignación de estos fondos fue uno de los puntos más polémicos del pleno, pues la oposición recriminó al regidor que esta partida sea "ficticia".

"Son cartos que aportan os veciños, polo que non son inversións reais. Hai que ter en conta que o alcalde leva engadindo nas contas estos fondos desde hai dez anos e nunca chegan a executarse. O único que se consegue é presentar uns orzamentos irreais", criticó el portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro.

El dirigente local precisó que se incluye esta partida para que el Concello pueda actuar si los afectados hacen la aportación este año y resaltó que aún así, descontando ese importe, se reservan más de dos millones de euros para inversiones "unha cifra considerable coa que se potenciarán todo tipo de servizos no municipio e se levarán a cabo melloras importantes", dijo Pardo Lombao.

Entre las obras previstas, el alcalde destacó actuaciones de saneamiento en cuatro núcleos, mejora de carreteras y caminos, reparación de calles del casco urbano, actuaciones en el parque empresarial y se incluye una partida de 80.000 euros para comprar los terrenos para un centro de día. "Cabe resaltar que o Concello non pedirá préstamos e seguiremos coa débeda a cero", resaltó.

CRÍTICAS. La oposición recriminó al gobierno local que presentase las cuentas a mitad del ejercicio. Los nacionalistas echaron en falta además una partida para la piscina "para mellorar o convenio existente que está deixando sen servizo durante varios días aos veciños, ou para facer unha propia". Ferreiro criticó también que el dinero consignado para mejorar viales "vaia destinado ao rebacheo en vez de facer actuacións duradeiras con aglomerado en quente".

La portavoz del PSOE, María del Carmen Acacio, afeó al Concello que entregase la documentación "co tempo xusto, apenas uns días antes do pleno, co que apenas puidemos valoralos". Criticó además que el regidor no respondiese a "case ningunha das nove preguntas que levamos".

Convenio para extraer resina en el municipio

El alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo, y la empresa Sinergias Sostenibles Resiforest firmaron este martes un contrato que posibilita a la firma la explotación resinera en una parcela municipal.



Los terrenos se emplazan en el parque empresarial, en las inmediaciones del campo de fútbol. Desde el gobierno local indican que la iniciativa surgió a raíz de un curso promovido por el organismo local durante los meses de marzo y abril que fue impartido por la misma empresa.