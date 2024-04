Outeiro insta a la Xunta a impulsar una parcelaria solicitada hace 20 años

El pleno municipal de Outeiro de Rei aprobó este jueves instar a la Xunta a que pusiese en marcha la concentración parcelaria de cuatro parroquias, solicitada hace ya 20 años. La propuesta parte del propio grupo de gobierno, liderado por el popular José Pardo.

Según destacó el propio Pardo tras la sesión plenaria, esta concentración afectaría a las parroquias de Taboi, Folgueira, Matela y Vilela, cuya reestructuración se solicitó hace dos décadas, junto a las de San Fiz, San Lourenzo de Aguiar, Sobrada y Arcos. De estas cuatro, la Xunta decretó la concentración en febrero de 2023.

Según avanzó Pardo, esta reestructuración de la propiedad afectaría a aproximadamente 3.000 hectáreas, en una zona, según precisa, con "bastante gandería" en la que "é urxente modificar a estrutura da propiedade".

La propuesta se aprobó con diez votos favorables, los nueve del grupo popular en el gobierno y otro de la concejala del PSOE. Los tres ediles nacionalistas se abstuvieron, y Xosé Ferreiro manifestó que, si bien ve necesaria la activación del proceso, considera que, pasados 20 años, tendría que ser revisado.

Apoyo a la Agrupación Deportiva Matela

El pleno también trató una moción del BNG en apoyo de la Agrupación Deportiva Matela, que hace un par de semanas enviaba una carta a todos los grupos políticos del municipio en la que reclamaba condiciones "dignas" para su campo de fútbol, del que lamentaban un estado "lamentable" que a veces obligaba incluso a suspender los entrenamientos.

La formación socialista también presentó un ruego en apoyo de las reivindicaciones de la asociación deportiva, "e xa sabendo da moción do BNG e polo desprezo que supoñen as condicións do campo para unha asociación que o que quere é desfrutar do deporte".

La moción no fue apoyada por el grupo popular, y el regidor destacó que la asociación recibe una cuantía de 2.500 euros al año y que "non vai ser máis protexida ca outras".

Por su parte, desde el PSOE se presentó una moción relativa al bienestar animal, que fue denegada también con los votos del grupo en gobierno.

La concejala socialista Carmen Acacio increpaba al Concello a "habilitar instalacións para acoller animais abandonados e ter un protocolo". Pardo, por su parte, destacó que "o Concello cumpre a lei neste eido" y que "agora non é unha prioridade".

El pleno aprobó por unanimidad la desagrupación de la plaza de intervención y la aceptación de un tramo de una vía provincial, de Pías a Mosteiro. Con las abstenciones del grupo nacionalista también se aprobó la modificación de la RPT para ajustar las funciones de la plaza del vigilante y la modificación de presupuesto para crear una plaza de auxiliar administrativo.