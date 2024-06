As Olimpíadas de Friol reunirán 400 participantes durante tres días

Se en París xa ultiman os preparativos para os Xogos Olímpicos, en Friol, a máis de 1.400 quilómetros de distancia, non quedan atrás cos seus propios. Desde o 28 ao 30 deste mes, a vila converterase na sede das primeiras Olimpíadas rurais de Galicia, que reunirán ao longo deses días un total de 400 participantes.

Así o detallou este venres pola mañá o alcalde do municipio, José Ángel Santos, durante a presentación da programación deste evento. O acto, que tivo lugar no centro sociocultural da vila, contou tamén coa presenza da conselleira de Medio Rural, María José Gómez; a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Paz Rodríguez; e tamén do presidente do colectivo Hércules, Thor López.

Estas xornadas naceron co obxectivo de impulsar e dinamizar o rural a través do deporte, a gastronomía, a música e a cultura", explicou o alcalde da localidade, José Ángel Santos

Santos arrancaba a súa intervención coa exaltación dun programa "especial é único", artellado arredor de 14 probas baseadas en distintos xogos populares e que terán como verdadeiros protagonistas "aos compoñentes dos 20 equipos que nos acompañarán durante as xornadas". Esas que recollen por vez primeira no municipio o lume olímpico iniciado en localidades do sur de España, como Añora e Los Pedroches, co obxectivo de "impulsar e dinamizar o rural a través do deporte, a gastronomía, a música e a cultura".

Ese lume veuse xestando amodiño, paso a paso. Desde a proposta do colectivo Hércules ata a presentación do proxecto hai uns meses nese mesmo escenario. Un acto que rescataba da memoria a titular de Medio Rural, María José Gómez, para poñer en valor o apoio do Goberno autonómico a unha iniciativa "tan necesaria" para o rural. "Algunhas das probas que se celebrarán en Friol son unha parte fundamental da nenez de moitos galegos e servirán para que os mozos que se acheguen poidan tamén coñecelos", mencionou.

Virán equipos das catro provincias galegas, aínda que falta algo de tempo e agardamos que se anote algún máis", detallou o presidente do colectivo Hércules, Thor López

Aquel soño inicia agora a conta atrás para converterse nunha realidade tanxible. E en Friol xa se senten as ganas, moitas ganas. "Todos os establecementos da localidade están completos desde hai un mes. A vila encherase de xente", explicou Santos.

Unha acollida espectacular que confirmou o presidente do colectivo organizador, Thor López, agradecido ás institucións por apostar polo proxecto e á xente tamén por todo ese interese que aínda hoxe vai in crescendo. "Virán equipos das catro provincias galegas, aínda que falta algo de tempo e agardamos que se anote algún máis", apuntou.

Programación

Friol abrirá as portas do seu Olimpo o vindeiro venres día 28. Ás 18.30 horas terá lugar a gala inaugural das Olimpíadas rurais, coa realización dun desfile conmemorativo arredor da praza Andón Cebreiro. Ás 19.00 será a quenda da primeira proba do evento, o lanzamento de adoquín e que estará seguido, ás 20.00, pola carreira de lazos.

O sábado 29 a xornada comezará ás 9.00 horas cun almorzo comunitario. A partir das 9.30 será o xogo dos mizos, seguido dos tiradores ás 10.30, da cucaña ás 11.30, e dunha das probas máis agardadas, os zancos, a partir das 12.30 horas. Tras un descanso ao mediodía amenizado por unha sesión vermú, as actividades retomaranse ás 16.00 coa corda, para logo pasar coas cintas ás 17.30, a comba ás 19.00 e a piola ás 20.00 horas.

O domingo 30 haberá un novo almorzo comunitario ás 9.00. ás 10.00 desenvolverase o garrote e ás 11.30 a carreira de sacos. A partir das 16.30 será a silliña da raíña e ás 18.00, a carretilla. As Olímpiadas pecharanse ás 19.30 cunha entrega de premios.

As actividades desenvolveranse entre a contorna da praza Andón Cebreiro, o Club Fluvial, o campo de fútbol da Reigosa e o CPI López Suárez.

E ademais... Gastronomía e música para todos os gustos

A programación das primeiras Olimpíadas rurais de Friol complétase cunha oferta gastronómica e musical que deleitará a todos os asistentes.

Durante os tres días, haberá postos de xantar a cargo dos chefs Alejandro Méndez (Arrocería Os Cachivaches) e Nardo Eiroa (Canedo Brasería) na praza Andón Cebreiro.

O venres actuará Louband (20.30), GinToni's (22.30) e sesións pop-rock (00.45). O sábado haberá unha sesión vermú (13.30) coa charanga Bicoia, que repetirá ás 20.30. Despois estarán Festicultores (21.30), La Disquetera (23.30) e outra sesión pop-rock. Pechan o domingo a cita Cadabatú, Los Alcántara e La Indirigible.