Olalla Rodil alerta en Castroverde de la "gran debilidade do sistema sanitario galego"

La cabeza de lista del BNG al Parlamento gallego por la provincia de Lugo, Olalla Rodil, participó este martes en la concentración convocada en Castroverde en defensa de la sanidad pública en la comarca. La nacionalista insistió en que los recortes son una realidad y reveló un informe del Defensor do Paciente, "que sitúa os centros de saúde galegos entre os máis saturados do estado".

Olalla Rodil insistió en la urgencia de "reverter estas políticas, acabar cos recortes e as privatizacións", por lo que anunció que si el BNG llega a gobernar en la Xunta "unha das primeiras medidas a poñer en marcha será o Plan de Mellora da Atención Primaria", para el que anunció una partida de 200 millones de euros 2para reforzar a sanidade pública".

La candidata nacionalista afirmó que es preciso "dar a volta a 15 anos de recortes na sanidade pública e blindala con persoal e medios que garantan o acceso das galegas e galegos a unha atención sanitaria de calidade".

Por ello instó a la ciudadanía a "darlle a volta a esta situación e recuperar un sistema de sanidade pública, universal e gratuíta".

El BNG defiende, en este sentido, la Atención Primaria "como porta de entrada ao sistema de sanidade público". Según Olalla Rodil es preciso "cambiar o modelo actual por outro no que as persoas sexan o centro, baseado en equipos de profesionais en número suficiente que poidan atender en condicións as necesidades da veciñanza".

La concentración convocada por el BNG este martes en Castroverde contó con la presencia de decenas de vecinos que protestaron por los recortes en Atención Primaria.