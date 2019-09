La obra de mejora del abastecimiento de Outeiro estará acabada en octubre

Las obras para mejorar el abastecimiento de agua en Outeiro de Rei estarán listas en el mes de octubre. Así lo avanzó este viernes la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, en una visita a la localidad para supervisar las actuaciones.

Precisó que contaron con una actuación de 600.000 euros de la Xunta y señaló que los trabajos, iniciados a mediados de junio, "están a pleno rendemento e o grao de execución é do 80 %, o que permitirá adiantar a finalización con respecto aos prazos previstos inicialmente, que marcaban o remate cara a finais de ano".

Vázquez indicó que a día de hoy ya se ha finalizado la perforación sobre el firme y se ha introducido la canalización dirigida al cruce del río Miño. También se llevó a cabo el reciclaje de los lodos causados por estas invervenciones. Añadió que ahora mismo se está trabajando en ultimar las canalizaciones. Puntualizó que "unha vez feito isto, restará a fase final da obra, de asfaltado, reposición de firmes e limpeza, para poder poñela en servizo, unha vez realizadas a desinfección e as probas de presión e estanqueidade preceptivas".

La responsable de Infraestructuras remarcó que actualmente Outeiro de Rei cuenta con una estación de tratamiento de auga potable que fue ampliada en dos ocasiones para aumentar su capacidad. "Estes traballos que se están levando a cabo permiten ampliar a rede, ao conectala coa de distribución actual, que se alimenta dunha tubaxe que vai desde o polígono industrial, coa que se abastece da propia Etap", dijo. Para ello se está construyendo un ramal principal, con una longitud de tres kilómetros de tubaje que lleva dos cruces subterráneos, en el río Miño y en la N-VI.

El sistema garantizará que los usuarios tengan agua "en cantidade e calidade" al igual que las empresas del polígono industrial

El nuevo sistema garantizará que los vecinos de Outeiro de Rei "poidan ter auga en cantidade e calidade para satisfacer as súas demandas, ao igual que as empresas que se asenten no parque empresarial da Matela ou a cabana gandeira da zona", añadió.

La conselleira estuvo acompañada del regidor de Outeiro de Rei, José Pardo, y el delegado territorial, José Manuel Balseiro.

"As deputacións deben apoiar aos concellos"

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, resaltó que la Xunta está apoyando a todos os municipios "na prestación do servizo público de abastecemento, investindo en infraestruturas hidráulicas que aseguran o subministro de auga á poboación". Por ello instó a las diputaciones a hacer lo mismo. "Deben de exercer a súa responsabilidade de apoio aos gobernos municipais, sobre todo aos máis pequenos, tal e como marca a lexislación básica estatal", dijo.