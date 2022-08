O festival Son d'Aldea celebrará en setembro a súa undécima edición

A deputada provincial de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, participou este xoves na presentación da undécima edición do festival Son d'Aldea en Palas de Rei. No acto estivo acompañada por Luis Arqueixal, presidente da asociación; Santiago Prado, coordinador das xornadas e o tenente alcalde da localidade Amando Sande.

O evento, que se celebrará os días 2 e 3 de setembro e conta coa colaboración da Deputación, pretende recrear a vida no rural na década dos 40-50. Para elo contarase cunha ampla programación que inclúe unha gran variedade de actividades como actuacións musicais, rutas teatralizadas ou conferencias. Para poder desfrutar das mesmas débese contar con reserva previa.

García Porto quixo salientar a importancia dun encontro "que permite vivir unha experiencia única na que se valora o rural como motor da economía". Neste sentido, tamén quixo facer fincapé no traballo que desenvolve a Deputación e os concellos da provincia para impulsar este tipo de proxectos. .