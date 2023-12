Nuns días arranca a mellora da igrexa do mosteiro de Ferreira de Pallares

As obras de rehabilitación da igrexa do conxunto mosteiral de Ferreira de Pallares, en Guntín, comezarán a vindeira semana, tal e como anunciou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, durante a visita a este ben de interese cultural cuxas orixes se remontan ao século IX.

Dotados cun presuposto de 611.200 euros, os traballos centraranse en solucionar os problemas de humidades e de colonización biolóxica que sofre o templo, polo que será preciso substituír a cuberta, recuperando a estrutura de madeira, restaurar as carpintarías e executar un sistema de drenaxe por todo o perímetro da igrexa ata o nivel dos alicerces, pois é do subsolo de onde procede gran parte da humidade que afecta ao pavimento interior.

Nesta liña, tamén se limparán as pedras, xa que actualmente presentan mofo, e cambiaranse os rexuntados con morteiro de cemento por uns novos de morteiro de cal, sen esquecer a restauración do coro, da portada e da reixa do interior polo seu avanzado estado de deterioro, e a renovación da instalación eléctrica e o sistema de iluminación. Está previsto que estas obras rematen en agosto.

Durante a visita, Rodríguez, que estivo acompañado polo delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias; a alcaldesa de Guntín, María José Gómez, representantes da Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares e veciños, mostrouse abraiado pola solemnidade que representa este conxunto que atrae numerosos visitantes ao longo do ano, pero especialmente no verán.

É Pablo Gay, que reside a escasos metros, o encargado de dar a coñecer os segredos do cenobio no que durante séculos residiron os monxes bieitos, así como de velar polo coidado da contorna e do campanario, traballo para o que habitualmente conta coa axuda doutro veciño de Ferreira, Roberto Aldariz. Este último, ademais, relata como lle contaron que arredor do ano 1900 "quedaban restos da cárcere, que estaba adosada á igrexa, no que hoxe é a praza" e como no xardín do claustro, onde hoxe se ergue unha fina e alta palmeira, "se di que a Igrexa axustizaba as persoas".

No paseo, a comitiva tamén tivo a oportunidade de coñecer de primeira man esa parte do mosteiro: o claustro, que carece dun cuarto lado desde hai anos debido a un derrubamento, e as celdas dos monxes, visiblemente deterioradas. O seu arranxo, nunha posible segunda fase, solicitouno o sábado a alcaldesa, guante que recolleu o conselleiro.