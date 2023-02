En apenas un ano de vida, o Punto de Atención á Lectura do Corgo (Palco) converteuse no lugar de encontro dunha gran parte das iniciativas culturais que levan a cabo neste municipio. Lois Ladra é o responsable destas instalacións que pretenden ser un espazo multifuncional aberto ás inquedanzas culturais de toda a veciñanza.

Como xorde o Palco?

A través do proxecto Corgoral, cuxa finalidade é a de recompilar, estudar e salvagardar a literatura popular de tradición oral e o patrimonio inmaterial do Corgo, detectouse a carencia dun espazo físico para o estudo, consulta e lectura. A través dun taller de emprego, o Concello rehabilitou a antiga escola pública e o que empezou sendo un espazo baleiro, fómolo dotando de todo o mobiliario necesario. Ademais, grazas ás doazóns de veciños particulares e institucións hoxe o Palco dispón de máis de cinco mil libros que poden ser consultados de forma gratuíta por todas as persoas interesadas.

Aínda non se cumpriu un ano da posta en marcha do Palco. Que valoración fai destes primeiros meses en funcionamento?

Pois a verdade estamos moi satisfeitos da resposta e proba diso é que a doazón que recibimos de volumes superou con fartura todas as nosas expectativas. Agora gustaríanos poder contar cunha persoa que nos axudase a catalogar todos eses fondos dos que dispoñemos e, a partir de aí, seguir dotándoo de actividade, como fixemos ata o de agora.

En que consisten esas actividades que organizan?

Ao falar do Palco, falamos dun espazo multifuncional. Tentamos ter polo menos unha actividade ao mes, desde a presentación de obras, charlas de escritores, poesía ou proxeccións de películas ou documentais. O noso interese é o de dar sempre resposta ás peticións dos usuarios. Desde a modestia dun concello pequeno como este, creo que a clave está en diversificar a oferta e iso é o que tentamos.

Hai un perfil concreto de usuario?

Na actualidade podemos dicir que temos usuarios que van desde os tres aos 80 anos. Dependendo da actividade programada non é estraño que veñan familias ao completo ou nenos pequenos acompañados dos seus avós. É un perfil do máis variado.

Cara a onde lle gustaría que evolucionasen estas instalacións?

Eu persoalmente estou no Corgo de forma temporal, tocoume poñer en marcha este proxecto cando eran catro paredes baleiras e fómolo dotando tanto de medios como de actividade. Somos un concello pequeno e hai que ir aos poucos. O obxectivo creo que é estabilizar este espazo e seguir dándolle uso, sobre todo, facendo que aínda sexa máis coñecido entre os veciños e abrilo cada vez máis á sociedade.

Desde Corgoral están a facer tamén un importante traballo na recuperación da tradición oral e da historia do municipio. Cales son os seus próximos proxectos?

Ata o de agora editamos varias publicacións, algunhas delas en colaboración cos centros escolares do Corgo e Láncara. Xa publicamos Toponimia do concello do Corgo, Adiviñanceiro tradicional do Corgo, e Refraneiro tradicional do Corgo. Agora para este mes de febreiro, pretendemos presentar Coplas do Corgo, que é unha recompilación de composicións tradicionais, que moitas veces escondían unha crítica social. En abril faremos tamén un festival internacional de poesía e continuamos tamén recompilando fotografías antigas das parroquias do concello.