Non hai choiva que pare o futbolín

Non eran estandartes de ningunha confraría, senón os carteis das 25 edicións do Máster de Futbolín de Rábade. Non era tambor e bombo de paso lento, senón máis ben de batucada. E era o futbolín o que se erguía nese particular desfile que este xoves animaba as rúas da vila.

Á asociación que organiza a cita máis importante de España de futbolín, na que participan estes días 700 xogadores de distintos lugares de todo o Estado, teríalle gustado que ese futbolín que os veciños levaban este xoves no ombreiro fose aquel primeiro que chegou á localidade no ano 1952. Lolo Candal, alma mater desta proposta coa asociación Bóla Meiga, fixo o posible por atopalo, pero non se pode pedir todo. Xa bastante foi que, mentres nalgúns lugares cancelaban este xoves as procesións polo mal tempo, alí en Rábade un grupo non pouco numeroso agardaba baixo as lonas do Bar 22 a que amainase a choiva. E si, como alguén dixo, "o deus do futbolín fixo que parase de chover".

O punto de saída non foi casual, senón que alí mesmo é onde se atopaba o Bar Eliseo, onde chegou aquel futbolín, comprado á fábrica Escardibul de Valencia por 3.000 pesetas (18 euros). Pensa Candal que é o mesmo no que el xogaba de neno, subido a unha banqueta, a finais dos anos 60. Se cadra foi o mesmo que se mantivo ata que o negocio pechou, xa nos anos 70. O caso é que, aínda que non se atopase ao culpable, está claro que en Rábade quedou o bicho no corpo, ou a devoción, ou como se lle queira chamar.

Cartel para lembrar os 25 anos. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Algo hai que facer", dicía Candal, mentres o futbolín baixaba da furgoneta. A batucada do grupo Cadabatú fixo que a xente alí reunida entrase en calor. E logo todo foi xa rodado, ou rodando. Os gañadores doutras edicións luciron os seus trofeos, abrindo o desfile. Despois, os carteis das distintas edicións. Logo, dez veciños co futbolín a costas, seguidos dos percusionistas.

Tamén houbo quen se sumou de camiño. "Díxenlles que viñesen disfrazados de policías", coméntalle Candal a un dos que iban diante, vendo pasar o coche doutros veciños. E si, efectivamente, del baixaron como tal, para sumarse a este peculiar desfile que atravesou rúas da vila ata chegar ao pavillón, onde inmediatamente comezarían as probas, que se estenderán ata mañá.

E así como nada freou a imaxe dese futbolín elevado pola vila, tampouco a choiva fixo que a xente quedase na casa. "De Málaga veñen vinte parellas", comentaban, só para dar un dato do que move o futbolín de Rábade.

Co apoio do Concello, da Deputación de Lugo e da Xunta de Galicia, o Máster de Futbolín chegou este xoves xa a cumprir un cuarto de século, unha data que, para a organización merecía ser lembrada con bombas de palenque e un pouquiño de fervor.

A xornada comezou este xoves coas parellas feitas por sorteo, que fai que a xente se coñeza mellor, porque aínda que en Rábade o futbolín xa é unha familia, sempre hai caras novas. Ata as dúas da madrugada estiveron xogando, para afrontar do mesmo xeito a xornada de hoxe e a de mañá, de máis de 12 horas de xogo cada unha.

Os 15.000 euros deste ano en premios nótanse, pero sobre todo o que se nota é este traballo de 25 anos, ou se cadra de antes, dende aquel día que o futbolín chegou a Rábade en 1952. Que non todos os deuses obedecen para que pare de chover.