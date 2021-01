Los tres niños de la casa calcinada en Baralla serán escolarizados en la capital lucense

El alcalde de Baralla, Miguel González, gestionó ante la Xunta la búsqueda de un colegio en la capital lucense para los tres menores cuya casa se incendió en la parroquia de Penarrubia. "Los pequeños serán matriculados estos días y, tras la elección del centro, habrá que hallar una vivienda cercana", indicó González. El alquiler del piso correrá a cargo de Cáritas, que el martes les entregó ropa y comida a los tres adultos y a los pequeños afectados por el incendio. Todos siguen el el albergue Lugh "con sus necesidades básicas cubiertas", dijo el regidor.

PROPIETARIOS. Antonio López Osorio, propietario de la casa incendiada, se enteró del siniestro por el alcalde y la Guardia Civil. "O inquilino non contactou comigo. El non é o dono do inmoble, como din algúns medios. As mulleres e os nenos foron a vivir alí despois", dijo.

Este hombre, residente en Barcelona, se siente el verdadero perjudicado por el incendio. "Perdín a casa que herdei dos meus pais e dos meus avós e o mobiliario", dijo. Aún no decidió si restaurará la casa, de la que quedan las paredes.