Los niños de 4º y 5º del Ceip de Rábade seguirán sin clase

La lucha de las familias del Ceip Otero Pedrayo de Rábade continúa a más de una semana después de hacerse pública la intención de la Xunta de unificar los grupos de 4º y 5º de primaria. Y son los padres y madres de los 16 alumnos de estas dos aulas, con el apoyo de la Anpa, los que han decidido tajantamente no enviar a sus niños a clase como muestra de su disconformidad con la decisión.

Las familias de los escolares rabadenses tenían sus esperanzas puestas en la reunión celebrada este jueves entre la jefa territorial de Educación en Lugo, Sagrario Sánchez, y representantes del departamento que dirige Román Rodríguez, pero el encuentro, celebrado en Santiago y al que acudieron integrantes de la Anpa pese a que no pudieron ser partícipes directos de la juntanza, culminó sin novedades. Al menos en relación al Ceip Otero Pedrayo, por lo que todo hace presagiar que la agrupación de las dos aulas durante este curso es irrevocable. Y es que desde la Xunta se amparan en las cifras. Con ocho alumnos en cada grupo su decisión estaría justificada, aunque en Rábade la perciben como una maniobra para no cubrir la plaza de una profesora que se ha jubilado.

La asistencia a clases creció paulatinamente con el paso de los días, tal y como confirman desde la dirección del centro, por lo que ahora la decisión de continuar con el parón recae en las propias familias de cada alumno, a excepción de las de 4º y 5º de primaria, que manifestaron su intención de continuar con la huelga. Así se expuso en la reunión convocada por la directiva de la Anpa en el centro educativo, a la que acudieron una treintena de personas y en la que también se decidió no tirar por completo la toalla.

Así, "un día á semana, aínda por concretar, concentrarémonos diante do cole e faremos unha pitada, para que non se esqueza ninguén de que non estamos conformes coa unificación", decía la presidenta de la Anpa, Lucía Lozano, quien comprende que "os nenos teñen moitas ganas de volver ás clases e os pequeniños, sobre todo, non entenden por que non están acudindo" casi una semana después del inicio del curso escolar.