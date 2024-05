Castroverde, terra de hortalizas e sonetos reivindicativos

Hai gotas que colman o vaso. Poden ser nabos, tamén, como nesta historia, nabos que rebordan a medida, como os de Gracián. Toda a terra estaba previamente labrada antes da aparición desa noticia no Telexornal. Xa Cone Juan, de Mondariz, sabía de Xesús Trashorras, de Edu Carreira e de Manuel Vázquez. Pero o nabo desencadeou todo.

A finais de xaneiro de 2021 transcendía unha nova. Un nabo. Tres, en realidade. Cada un de dez quilogramos, medrados en Gracián, en Castroverde, na mesma casa que unha década atrás volvera ser noticia por un tamaño semellante. Tras velos no Telexornal da TVG, desbordados entre unha nova e outra, Cone Juan colleu o boli. Ou a pluma, pois o que escribiu foi un soneto. E, no tempo que durou a nova, rematouno.

Dicía así o Soneto ao nabo de Gracián: "Coñecemos todos no telexornal/ con forte abraio e grande estupor/ a presenza de nabos que fan furor/ pola súa dimensión descomunal./ A tan prometedora hortaliza/ achada en Gracián, Castroverde/ grandes convois de curiosos perde/ no alén chá, terra brava, Galiza./ Malfadadas excursións a prol da col/ ata abesourar A Fonsagrada/ encheron de visitantes Meira, Pol.../ Buliron na bisbarra sen parada/ atentos á presenza do nabicol/ mais de nabos e nabizas... nada!".

Cando o viu publicado nas redes, o castroverdés e veciño de Becerreá Xesús Trashorras non se puido resistir. E contestou: "Se hai nabo de soneto merecente/ é aquel que en Gracián foi apañado/ e máis tarde na prensa publicado/ de peso e tamaño impoñente./ Desde que por coñecido tenente,/ grande remolacha fora achada/ e ao mundo a súa grandeza mostrada/ non se vira raíz tan eminente/. Mostrou tal estrañeza a veciñanza/ e outras xentes do resto de Galiza/ que creto non daban do acaecido./ E a forma e as medidas da hortaliza,/ foron causa de eloxio e mais de chanza,/ nabo este, de tamaño tan cumprido".

A maxia xa estaba feita: escribir, responder, saber dicir con algo de escarnio e maldizer. Alén disto, a vida ten cousas. Cousas como, por exemplo, que Cone Juan é de Mondariz, pero á súa familia chambánlle Os lugueses, polo tataravó. Que el cando escoitaba nomes como Irimia, Azúmara ou A Fonsagrada notaba como saltaba a alegría dentro do ouvido. Que unha das primeiras viaxes que fixo neses tempos de concellos abertos ou pechados nos confinamentos foi a Castroverde. Que tanto lle gustou o lugar que acabou por comprar a escola unitaria de Vilamane.

Os nabos de Gracián medraron nese terreo fértil da xente que se deixa marabillar, e que logo ten a arte de ben trobar a marabilla. Ou a ironía. Todos compartiron os seus textos antes de velos publicados no que agora é un libro conxunto editado por Medulia con ese mesmo nome, e que edita tamén de xeito póstumo os textos de Eduardo Carreira, quen foi alcalde do municipio. "Hai persoas que se sumaron despois, como Sonia Melón, e a nosa idea é seguir publicando, nunha revista que pensamos editar", comenta Juan.

"Defendemos que a cultura está nas aldeas, que a vangarda está aquí. Facémolo cun libro que ten moito de reivindicación política e cívica, pero tamén humor", comenta Juan. E con ganas de estar ao pé da xente, e mesmo na feira, como farán o 5 de maio na de Mondariz. Un feixe de nabos, pedirá alguén. E levará un libro.