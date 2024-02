El murciélago más grande registrado en Galicia está en As Insuas do Miño

El espacio natural de As Insuas do Miño, propiedad de la Diputación de Lugo y gestionado por la Asociación Galega de Custodia do Territorio, es el lugar en donde habita el murciélago más grande registrado hasta la fecha en Galicia.

El descubrimiento se produjo en el transcurso de una visita de un grupo de escolares de quinto de primaria del colegio Andaina de A Coruña, que recientemente estuvieron en Rábade para conocer aspectos de la fauna que habita en este espacio incluido en la Reserva da Biosfera Terras do Miño.

El ejemplar registrado es una hembra de nóctulo grande (nyctalus lasiopterus), una especie migratoria que posee el récord de distancia para un murciélago en Europa. Concretamente, hace unas semanas se publicó el recorrido realizado por un ejemplar de esta misma especie que cubrió los 2.515 kilómetros de distancia que, en línea recta, separan Rusia del norte de Italia.

Este tipo de murciélago es, además, la única especie europea que incluye vertebrados en su dieta, ya que se alimenta parcialmente de pequeñas aves que vuelan de noche durante sus viajes migratorios.

En la revisión que realizaban miembros del colectivo Morcegos de Galicia y el colegio Andaina a las distintas cajas refugio de este espacio natural, se encontraron en una de ellas con un grupo formado por un macho y dos hembras. Para saber el tamaño de los murciélagos se utiliza como medida de referencia su antebrazo y al medir a estos tres ejemplares una de las hembras arrojó una cifra de 69,5 milímetros, la mayor registrada hasta el momento en Galicia.

El hecho de que en la caja estuviese ocupada por tres ejemplares de murciélagos se debe, según los investigadores, a que lo habitual en esta especie es que un macho defienda un refugio al que trata de atraer las hembras, por lo que lo habitual es que se formen estos pequeños grupos.

La participación del colegio Andaina en esta actividad forma parte de un proyecto de ciencia ciudadana impulsado por la Asociación Galega de Custodia do Territorio, en este caso en colaboración con Morcegos de Galicia.

De esta forma, se trata de hacer partícipe a toda la ciudadanía de las investigaciones que se realizan en As Insuas do Miño, en el marco del acuerdo de custodia que esta entidad mantiene con la Diputación de Lugo, propietaria de los terrenos.