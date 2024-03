O Máster de Futbolín de Rábade abriu as inscricións

O Máster Nacional de Futbolín de Rábade abriu onte as inscricións para a 25 edición desta competición, organizada pola asociación Bóla Meiga e que conta co apoio do Concello de Rábade, da área de Mocidade da Deputación de Lugo, da Xunta de Galicia e de Estrella Galicia. O torneo celebrarase do 28 ao 30 de marzo e está aberto á participación de persoas de todas as categorías e niveis de xogo. As inscricións estarán abertas ata o 25 de marzo.

Dende a organización estiman acadar o récord de participación nesta edición, con 700 persoas. Os prognósticos optimistas están, non obstante, fundamentados nunha traxectoria que sempre foi a máis. "Xa tivemos representantes de case todas as comunidades, o que nos fai saber que o atractivo deste torneo medra, grazas, por unha parte, ao aumento na dotación de premios, que este ano chegarán ata os 15.000 euros", destaca Lolo Candal, de Bóla Meiga.

Nesta edición o espazo de xogo amplíase e, ademais do pavillón do IES Río Miño e o salón da cafetería Papyrus, o pavillón do colexio Otero Pedrayo acollerá algunhas partidas para dar espazo a un maior número participantes.

O deputado Daniel García mantivo un encontro con representantes da entidade organizadora onte, e destacou a traxectoria do torneo "un dos máis consolidados no deportivo pero tamén a nivel social, pero que tamén é unha cita marcada no almanaque das veciñas e veciños do concello de Rábade, xa que deixa unha boa pegada na economía da vila e de toda a provincia".

Pola súa banda, a rexedora municipal, Remedios González, salientou que o apoio do Concello medrou de maneira considerable para celebrar esta vixésimo quinta edición. "Este ano, ademais, o premio para as mulleres está xa equiparado co premio para os homes", destacou. "Trátase dunha cita fundamental para nós, forma xa parte da nosa vida", engadiu.

Homenaxe. No 25 aniversario a organización ten proxectada unha homenaxe a todas as persoas que participaron no campionato dende os seus comezos. Consistirá nun percorrido duns 400 metros no que amosarán os carteis máis representativos deste torneo e recoñecerase as persoas gañadoras de edicións pasadas. "O camiño farémolo dende o espazo onde se atopaba o primeiro futbolín que trouxeron a Rábade en 1952, polo que é unha homenaxe a todas as persoas que se iniciaron nesta afección fai máis de 70 anos", resaltan dende Bóla Meiga.

O Máster conta coas modalidades de participación habitual: en movemento, parado, feminino e combinada. Na primeira xornada haberá tamén un torneo de parellas cegas, que se establecerán por sorteo.