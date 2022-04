Un Máster de Futbolín que hace historia en Rábade

El Máster de Futbolín de Rábade batirá un récord de participación, con la presencia de 274 parejas, un total de 548 participantes, según destacó el presidente de Bóla Meiga, Lolo Candal.

La cita, que se desarrolla desde hoy hasta el sábado, contará con los campeones de las últimas cinco ediciones y con destacadas figuras, como Antonio Palomo, uno de los mejores jugadores del mundo en la categoría de movimiento.

Candal destacó que el incremento de la inscripción se debe a la participación de 20 jugadores procedentes de Barcelona, 18 de Zaragoza y otros llegados de Murcia, Logroño y Alicante, "cando o habitual era que non acudisen xogadores desas zonas". Hay inscritos de todas las comunidades, menos de Canarias.

Francisco Fernández Montes, alcalde de Rábade, destacó que "á terceira foi a vencida, tras dúas edicións supendidas pola crise sanitaria, e o Máster de Futbolín volve con moita forza e superando as previsións".

Montes agradeció el esfuerzo de la organización y de los patrocinadores "por apoiar un evento que atrae moita xente a Rábade netas datas". La ocupación hotelera en Rábade y su entorno es total y muchos participantes buscan alojamiento en Lugo.

José Presas, de Recreativos Presas, entidad que colabora en la organización de torneos de futbolín en todo el territorio nacional, destacó que el Máster rabadense "xunta a flor e nata dos xogadores nacionais. Cando acode xente de lonxe é polo prestixio da competición e esta vai a máis cada ano".

Presas aporta las 25 meses donde se disputará el torneo, cuya sede pública estará en el pabellón del instituto Río Miño, cercana a la privada, ubicada en el café O Peneiro. Los premios son también un aliciente para los participantes, ya que se reparten 10.000 euros en metálico y trofeos valorados en 2.000 euros.

Otra de las iniciativas que atrae a los jugadores es el particular diseño del campeonato, "que permite xogar unhas partidas no nivel de elite e outras, en caso de derrota, no primeiro ou segundo nivel, segundo lle vaia correspondendo a cada participante", dijo Candal.

El campeonato comenzó hoy, a las 17.00 horas, con un torneo de modalidad combinada entre parejas elegidas por sorteo. El viernes se disputarán las modalidades en parado y femenina y el sábado, la de movimiento y las finales.