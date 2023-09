María Antonia Dans viste el Ceip Virxe da Luz

Nacida en 1922 en Oza dos Ríos, María Antonia Dans fue una pintora considerada a veces naif, a veces neoexpresionista, pero siempre una adelantada a sus tiempos. Ahora su biografía quedará plasmada en coloridas ilustraciones en el Ceip Plurilingüe Virxe da Luz, quedando así al alcance de los más pequeños de Portomarín, para que se acerquen a una figura cuya huella es ya imborrable.

La ilustradora becerrense Ana Santiso, junto a Nando Vázquez, dio forma al encargo realizado por las áreas de Vicepresidencia y Cultura de la Diputación de Lugo con motivo del Día de la Ilustración. La artista diseñó el homenaje a Dans, empleando en las diferentes capas escenas presentes en las obras de la ocense: "Na capa do fondo hai paisaxes e nas superiores, imaxes como unha nai coa súa filla, e todas saen dos seus cadros", explica Santiso, y agrega que a todo ello le añadió "o meu propio estilo", así como un retrato de la pintora protagonista del mural.

"Non coñecía a súa obra, pero foi unha experiencia interesante; como se pintásemos o mural a medias", dice la creadora, quien a su vez señala que "contei a súa historia baixo o meu punto de vista". Y es que en la nueva obra que colorea el Ceip Virxe da Luz hay espacio para mostrar que "era unha muller moi autónoma, que saíu adiante vivindo do seu traballo, da pintura, e que, desde que se foi para Madrid -donde falleció, en 1988-, sempre conservou o anhelo pola súa vida en Galicia".

Durante tres días, en horario de mañana y tarde, Santiso y Vázquez se afanaron en rematar un mural realizado con pintura acrílica de exterior y que generó curiosidad entre los más pequeños del colegio. "Como se realizó en una pared de la salida al patio de juegos, no podían cruzar por allí para no entorpecer el trabajo de los dos ilustradores. Al principio preguntaban por qué no podían pasar por allí, se les explicó y ahora respetan mucho el mural, ni lo tocan", señala Pilar García, del Ceip Virxe da Luz, que también comenta que hubo muchos que se interesaron por saber quién era la protagonista de la ilustración.

Así mismo, García destaca que no es una obra pensada únicamente para el disfrute del alumnado y del personal del centro educativo, sino que es para todos los vecinos y peregrinos, al estar en una pared muy visible desde la calle.