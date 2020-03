Marcelle pide alimentos para sus animales mientras dure el cierre...

Los responsables del zoológico Marcelle Natureza, en Outeiro de Rei, hacen un llamamiento a empresas del sector alimentario para que, durante el periodo que dure la actual situación de alerta sanitaria que mantiene el parque cerrado, le faciliten parte de sus excedentes con el fin de asegurar la alimentación de sus animales.

El mes de marzo supone para estas instalaciones el inicio de la temporada alta, pero este año todas sus previsiones se han visto truncadas debido al cese de su actividad a causa de la expansión del coronavirus.

"Somos un parque totalmente privado que únicamente dependemos de los ingresos que nos dejan los visitantes para poder mantener las instalaciones", afirma la gerente de Marcelle Natureza, María Dolores Guitián Trabada, quien explica que este año no solo se perderán los ingresos previstos para este mes sino que también se quedarán sin los de Semana Santa "que prácticamente suponen un cuarto de la facturación que tenemos a lo largo del año. Además, también se han anulado todas las excursiones escolares que teníamos previstas de aquí a junio, lo que nos deja en una situación delicada". El zoo acoge un total de 260 ejemplares de 53 especies.

Y es que a pesar de la caída de ingresos, los responsables del parque deben hacer frente a todos los gastos habituales de mantenimiento, sueldos de empleados, cuidados veterinarios y alimentación de los animales.

María Dolores Guitián destaca además el papel que desde estas instalaciones se realiza para la conservación y cuidado de diferentes especies. "Nuestros animales no están únicamente de exposición, sino que una gran parte son ejemplares que vienen de centros de rescate y de recuperación de fauna salvaje. A esos animales que, en muchos casos, han sido maltratados, confiscados o rescatados les damos aquí una segunda oportunidad y por eso no queremos que su calidad de vida se vea mermada", subraya.

La petición de ayuda de la responsable de Marcelle Natureza va dirigida, sobre todo, "a empresas del sector alimentario, con el fin de que nos faciliten muchas de esas sobras o excedentes que a veces no tienen otro destino que el cubo de la basura".

Solicitan en este sentido despojos de pollo u otros animales, así como fruta o verdura que, aunque todavía está en buenas condiciones, por su aspecto o nivel de maduración ya no va a ir destinada al consumo humano, "o incluso piensos".

"No estamos pidiendo nada que la gente no pueda dar, solo solicitamos aquellos productos que sobran y que, aún estando en buenas condiciones, no son aptos para el consumo humano. Este pequeño gesto nos servirá para contener un poco toda esa serie de gastos fijos a los que tenemos que seguir haciendo frente durante estos meses y, al mismo tiempo, mantener a nuestros animales en unas óptimas condiciones", explica la gerente de Marcelle Natureza.

Para concienciar sobre la labor que realiza el parque a favor de la fauna, Marcelle Natureza cuelga habitualmente en sus redes sociales vídeos en los que cuentan la historia de algunos de sus ejemplares.