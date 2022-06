Xaneco Tubío goza dunha gran consideración como luthier non só pola súa experiencia profesional, senón pola súa filosofía de traballo. "A miña ilusión, desde que empecei, era que as zanfonas, tambores e pandeiretas tivesen o mesmo esmero na feitura e unha consideración semellante aos instrumentos de música clásica, que sexan unhas pezas de prestixio", comenta este artesán de San Fiz de Paz, en Outeiro de Rei.

A súa formación musical axúdalle a pechar o círculo desa ambición perfeccionista. "Cando fabricas un instrumento e fas algún cambio para mellorar o son, o feito de saber tocalo permite contar con elementos de xuízo", afirma este percusionista, que tamén toca a zanfona, e que fai de todo, menos gaitas.

Cando empezou no oficio, a principios dos 90, alternaba o labor de luthier coa carpintería. Desde 1996 fixo a arriscada aposta de vivir da música tradicional, "e saíume ben, pese a que é algo difícil, aínda hoxe. Son moitos os músicos ou artesáns que compatibilizan o seu traballo cultural con outra profesión".

Cada peza que fai Xaneco é única. As súas zanfonas, tambores e pandeiretas teñen distintas decoracións e incluso diferenzas na afinación. Esta singularidade nótase especialmente nas zanfonas, que precisan dun labor minucioso. "A súa construción lévame entre seis e dez semanas. Son moitas horas. Ao facelas por encargo, aproveito para mesturar distintas madeiras, de acordo coas suxestións do cliente. Así creo pezas realmente únicas". Os tambores e as pandeiretas están fabricados en series moi pequenas.

Fiel á economía circular tan apegada á tradición rural do país, Xaneco Tubío traballa sempre con materias primas autóctonas e busca provedores de proximidade para coñecer a trazabilidade da madeira "desde a corta da árbore" para secala despois de xeito natural no seu obradoiro.

A nogueira e o abeto son dúas das súas madeiras preferidas para as zanfonas, nas que ás veces usa pau de santo ou ciprés. A última fíxoa para un coleccionista francés que xunta instrumentos de distintos países do mundo.

Tubío fala cun cariño especial da zanfona, que a principios do século pasado "quedou relegada a peza de museo cando a deixaron de tocar os cegos". Esa riqueza cultural foise perdendo ata a súa recuperación nos anos 50 polo gaiteiro e etnógrafo ourensán Faustino Santalices, "que montou un obradoiro, en colaboración con Antón de Marcos, e enviaron ao sarriao Paulino Pérez a aprender a facer zanfonas na Casa Ramírez, de Madrid", conta o luthier outeirés.

Para os tambores e pandeiretas opta pola nogueira, a cerdeira, o freixo ou o pino. "Como percusionista, xa desde mozo busquei mellorar os tambores que chegaban ás miñas mans, algúns en malas condicións", indica. Para a súa construción ou arranxo utiliza madeira e pel. "A pel ten un son que mellora o dos materiais plásticos de moda na actualidade".

FUTURO. Os fabricantes artesanais de instrumentos tradicionais cóntanse en Lugo cos dedos da man e rondan o medio cento en Galicia. "A cifra elévase a 90 se contamos os dedicados á música clásica", afirma Xaneco Tubío. Ao seu entender, o relevo xeracional está garantido, aínda que bota de menos a existencia dunha escola de luthiers e un maior esforzo investigador.

Como presidente da Asociación de Gaiteiros Galegos, Tubío apunta que para garantir o futuro do folclore precísase dunha maior implicación, "que non intervención", das administracións. "Temos que coidar do noso patrimonio folclórico do mesmo xeito que se protexe a catedral de Santiago ou a muralla de Lugo, nas que cada ano se fan importantes investimentos. Debe considerarse como un Ben de Interese Cultural máis", afirma.

→ Mostra de Pardiñas. Xaneco Tubío foi un dos impulsores da Mostra de Instrumentos Tradicionais do Festival de Pardiñas, en Guitiriz, que xunta cada ano arredor de trinta fabricantes galegos. Tubío trasladou á organización en 1994 a idea de facer unha feira de luthiers como ás que se facían en Francia. Comezaron con doce expositores e agora non teñen espazo para máis.



→ Perspectivas. O folclore susténtase no traballo asociativo. O libro branco de Son de Seu, publicado en 2007, certificou a existencia de 24.000 alumnos nas clases de baile e música destes colectivos. "A cifra medrou, grazas tamén á incorporación de xente adulta", asegura Tubío. Estas agrupacións non dispoñen ás veces de profesores especializados en determinados instrumentos. A Tradescola de Lugo, a única de Galicia, naceu para corrixir esta eiva. Esta escola de música tradicional ten unha coordinadora, dez profesores e 300 alumnos.