El lobo mató en la pasada madrugada una vaca rubia y un ternero de apenas dos días en una explotación ganadera de la parroquia de Carballo, en Friol. Los dueños de la granja se mostraron este martes "desesperados" al tratarse del octavo ataque que sufren sus reses en los últimos meses.

"Non levantamos cabeza, van caendo unha tras outra e sentímonos impotentes", lamentó la propietaria, Teresa Prado, quien explicó que fue un empleado de la explotación quien se encontró a los animales muertos a primera hora de ayer. Al parecer, las reses se encontraban pastando en una finca cercana a las casas cuando fueron atacadas.

Esta granja friolesa lleva en activo desde hace más de tres décadas y posee un centenar de vacas de raza rubia gallega.

INCONTABLES PÉRDIDAS. La dueña aseguró que en los últimos años los ataques del lobo se han intensificado y calificó las pérdidas de "incontables". Además, señaló que no solo hay que contabilizar el valor de los animales devorados, pues el resto del ganado también se ve afectado con estos episodios. "Hoxe mesmo- por este martes- as vacas estaban todas asustadas e encollidas nun recuncho porque foron sometidas a niveis de estrés enormes", indicó Prado. Además, recordó que actualmente tienen una vaca preñada que no sabe si podrá parir. "Veremos se non aborta porque está moi nerviosa polo que pasou", añadió.

La propietaria de la granja remarcó que ha puesto infinidad de multas, pero que el dinero que le dan de indemnización no llega para cubrir lo perdido. "As axudas chegan tarde, mal e arrastras. Eu penso que habrá que tomar medidas para controlar a poboación de lobos porque, desde logo, os gandeiros non estamos para darlles de comer", sentenció la mujer.