Un licor para celebrar os 25 anos da Festa do Pemento de Mougán

Como cada ano, a parroquia de Mougán ultima os preparativos para a súa clásica Festa do Pemento. Non é unha edición calquera, xa van 25, é dicir, un cuarto de século compartindo os sabores e segredos deste produto coa súa comunidade e visitantes. E para celebralo, os organizadores da festividade presentarán un novo proxecto: un licor feito a partir do produto estrela, o pemento de Mougán. Así, todos os visitantes poderán catar esta innovadora bebida no propio campo da festa desta parroquia guntinesa.

Segundo explicaron varios ideólogos, esta iniciativa nace co obxectivo de seguir dándolle valor ao pemento cultivado neste pequeno lugar de Guntín. Vendo o éxito doutras bebidas desta índole, decidiron lanzarse á aventura e seguir medrando no mercado.

Os responsables do proxecto, entre os que se atopan Segundo López, José Luis López, César López, José Vega, José Gayoso, Juan Carlos López e Antonio Lorenzo, non puideron conter o entusiasmo ao probar o resultado final desta mestura de augardente con pemento. Compartiron unha cata nun bar coa compañía dalgúns veciños, acadando un veredicto unánime: o licor fascinou aos presentes coas súas dúas variantes, unha máis picante e outra máis doce, ofrecendo así un abano de sabores para satisfacer todos os gustos.

A produción comezou en pequenas cantidades, pero o optimismo invadiu a comisión organizadora, pois se todo vai polo bo camiño pretenden aumentar a cantidade e levar este licor único e autóctono ao público, espallando así o encanto e a tradición dos pementos de Mougán máis alá das súas fronteiras.

Esta iniciativa vén a darlle una sopro de aire fresco a unha idea que nacía hai xa un cuarto de século, cando "unha reunión entre amigos" derivou na actual Festa do Pemento de Mougán. "Había moitas churrascadas por aí, nós tiñamos os pementos e decidimos tirarnos á piscina", comenta Segundo López, que asegura que tiñan claro que esta celebración ía ter continuidade no tempo. "Seguimos loitando por darlle valor ao produto e esperemos que as novas xeracións fagan o mesmo", conclúe.

Nesta edición, a organización calcula que se consumirán uns 350 quilos destes pequenos pementos, que, ademais, contan coa protección da IXP. Ademais, haberá diversos postos de venda e o campo da festa estará cuberto cunha carpa. Para reservar unha mesa pódese contactar cos teléfonos 636.74.36.75, 620.45.30.67, 646.19.65.71 ou 616.89.81.09.

Sesión vermú e animación musical pola noite

Este sábado, a Festa do Pemento acollerá preto do medio milleiro de visitantes, que poderán desfrutar da música do trío D'Nika nunha sesión vermú na que tamén se poderá degustar, de xeito gratuíto, os pementos acompañados de churrasco, chourizo ou xamón cocido.

Pola tarde, o entretemento continuará cun campionato de tute e xa pola noite, ás 22.00 horas, ofrecerase unha cea, onde o produto estrela brillará como protagonista unha vez máis. Para os que desexen seguir bailando e celebrando, ás 23.30 horas haberá animación musical a cargo do trío D'Nika, quen poñerá a bailar a todos os que aínda teñan enerxías para continuar coa festa.

Un espazo pequeno e unha cifra récord

Os pementos de Mougán gozan do recoñecemento e protección da Indicación Xeográfica Protexida (IXP). Estes froitos semicartilaxinosos exhiben un verde encantador na súa etapa inmadura e un intenso vermello cando alcanzan a plena madurez. A súa forma cadrada, coñecida como "morro de vaca con tres lóbulos", fainos únicos no seu xénero. Recolectados en estado inmaduro precoz, son destinados á comercialización en fresco. Cada unidade amosa un peso medio entre 6 e 15 gramos, unha lonxitude de 3 a 6,5 centímetros e unha anchura que oscila entre 2,5 e 4 centímetros.

O pasado 31 de decembro de 2022, os rexistros indicaron que se comercializaron un total de 1.189 quilogramos de pementos de Mougán. Unha cifra récord que enche de orgullo as mans laboriosas que cultivan este produto, que na súa maioría se vende aos establecementos e locais da zona.

Hai un total de seis produtores que traballan co pemento de Mougán baixo a IXP. A área de produción limítase ao municipio de Guntín.