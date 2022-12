José Estévez: "O lector terá que ir descubrindo o que pasou, fará de detective tamén"

Raúl, un xubilado de 65 anos e de vacacións nas Rías Baixas; Andrea, unha muller de 35 anos, divorciada e candidata ás eleccións de Sanxenxo; a súa historia de amor, un detective chamado Estévez, un corpo que aparece calcinado no monte Ladairo de Guntín e o lector, este coa tarefa de "ir descubrindo o que pasou" e que "fará de detective tamén", son os ingredientes da novela Andrea e Raúl que acaba de publicar o escritor guntinés José Estévez.

É a terceira obra súa que ve a luz da man da editorial Toxosoutos e nela decidiu dar un xiro. "Antes escribía máis sobre o amor, como no poemario Estás aí?, e tamén sobre o cancro", conta referíndose ao libro de relatos Cancro, por que? no que fala da enfermidade que padeceu. "Houbo moitos que me dixeron que era algo forte, pero hai que desmitificar o cancro, ser conscientes da importancia de revisarse para collelo a tempo", engade un home que se xubilou no servizo de asesoría xurídica do Sergas e que hoxe en día está entregado á revisión das máis de 20 obras que ten escritas e sen publicar. Agora ten máis tempo, logo de decidir darse un respiro coas redes sociais. "Quitábanme moitas horas", recoñece.

O libro foi presentado en Guntín, onde o autor estivo acompañado pola artista Adolfina Mesa, a rexedora María José Gómez, máis dun cento de asistentes e a coral polifónica

José Estévez, que reside en Lugo, non se esquece da súa terra natal –viviu ata os nove anos en Pacios, Pradeda–. Quen lea Andrea e Raúl descubrirá os segredos dun concello rural como Guntín e do monte Ladairo. Ademais, observará sete ilustracións que dan vida á narración, dúas, incluída a portada, da artista Adolfina Mesa e as outras cinco de Nuria, Sabela, Socorro, Yolanda e Beatriz, veciñas e participantes nos obradoiros de pintura.

Logo dunha exitosa presentación en Guntín, na que o autor estivo acompañado por Mesa e a rexedora María José Gómez, xunto a máis dun cento de asistentes e a coral polifónica, o libro pode adquirirse en calquera libraría.