Las portadoras de la suerte tienen nombre y apellidos en Castroverde: Laura Alonso y Loli Lence, las dos integrantes de la comisión de fiestas de Sampaio que llevaron 200 décimos del 37.038 a la parroquia, en total 1.224.000 euros que harán las Navidades "un pouco máis especiais", pues cada décimo fue premiado con los 6.000 euros del quinto premio y 120 de reintegro y terminación.

El destino, como siempre, también tuvo algo que ver. La comisión depositó este año, por primera vez, su confianza en O Mariñeiro de Meira para organizar la fiesta. Fue él quien acudió a la administración de Riotorto y trajo el número. El azar hizo el resto.

Las dos integrantes de la comisión de fiestas. EP

La idea era retomar la venta de lotería tras varios años para sufragar parte de los gastos de los festejos, que se celebran por San Ramón, el último fin de semana de agosto, con los tres euros de recargo, pero acabaron regando de alegría, y de un buen pellizco, a vecinos, amigos y familiares.

El bar Senador, en la LU-530, se atestó el viernes por la noche de afortunados y de allegados que, pese a no tener premio, no querían perderse la fiesta. Al cruzar la puerta el saludo era siempre el mismo: "A este tocoulle". La respuesta era siempre la misma: "A min nada". Pero la sonrisa delataba. Alguno incluso, casualidad o no, pasó por la peluquería antes.

Y es que el premio no podía haber estado más repartido, ya que además de venderlo las dos ramistas, buena parte de él en una comida vecinal, también contaron con sus padres, Pili Fórneas, el Senador, Almacenes Fórneas y la peluquería Chus, que participaron en la venta del décimo.

"O Gordo non é, pero menuda alegría", decía Laura Alonso, quien, igual que su compañera, se pasó el día atendiendo el teléfono porque todos querían agradecerles el haber acercado la suerte de Riotorto a Castroverde. Y sobre la fiesta del próximo año, "algo pensaremos, pero máis especiais van ser", añadía ella, que recuerda que lo de organizar fiestas viene de viego: "Sendo pequeniñas xa iamos cos pais colgar os carteis".

Sobre el próximo San Ramón hablaban también en el Senador tras brindar con champán. Se barajó la Panorama, pero "non nos vai". A cambio, traerán la orquesta Foliada, el grupo Fénix y una formación más para animar una parroquia que el viernes desbordaba alegría gracias a un premio del que el padre de Laura, Víctor, fue el primero en enterarse: "Escoiteino na radio e, como sabía o número de memoria, xa chamei a Laura e logo a Rosa, a do bar".

"No Nadal haberá que poñer algo de marisco, e de aceite", bromeaba Víctor Alonso, una idea que compartían otros afortunados: "Isto vale para os regalos de Reis, haberá que ser máis espléndido cos netos".

Un momento de la celebración de este viernes. EP

A Chaira. La suerte que repartió la administración de Riotorto también en Ponte de Outeiro a través del bar Ribeirego, regentado por Francisco Rey Maseda, el número premiado llegó a decenas de vecinos de la zona. Y a más que podría haber llegado, pero el establecimiento cerró sus puertas hace casi dos meses.

"Cogimos el número para el sorteo de Navidad temprano, para que pudieran comprarlo pronto los vecinos", explica Gloria Díaz, mujer de Francisco y oriunda precisamente de Riotorto, sobre un 37.038 que la lleva acompañando muchos años. "Ya era el que jugábamos en el bar O Recuncho, que tuve en Meira con mi hijo cinco años, y después lo llevamos al Ribeirego, donde estuvimos cuatro", explica, al tiempo que indica que no solo lo jugaban para el Gordo, sino para la Lotería Nacional semanal.

"Nunca tocó nada, este es un pellizquito que viene muy bien", asegura Gloria, que lamenta que, al haber cerrado, la venta se paralizó. "Hemos devuelto mucha lotería. Si no cerráramos, se habría vendido mucho más. Aún así, está bastante repartido", apunta.