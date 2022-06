Lácteos de Rábade denuncia un robo de material valorado en 40.000 euros

Dos hombres fueron sorprendidos el pasado martes cuando robaban material de acero inoxidable de las instalaciones de la empresa Lácteos de Rábade, ubicada en el polígono industrial de la localidad. Para entrar en el recinto sin llamar la atención utilizaron un camión de una firma de mensajería. Los responsables de la láctea creen que la del martes no fue su única actuación. En el último mes han echado en falta maquinaria y material en varias ocasiones, cuyo valor estiman en más de 40.000 euros.

Las cámaras de seguridad de la planta registraron lo ocurrido el martes. Sobre las diez y media de la mañana, dos hombres entraron en el recinto con un camión de una empresa de reparto de paquetería, se dirigieron directamente al punto donde se almacena el material de acero inoxidable y empezaron a cargar piezas.

Cuando algún trabajador se acercaba, uno de los investigados, ataviado con el uniforme de la empresa de paquetería, se dejaba ver para no despertar sospechas, mientras el otro implicado seguía cargando.

Recogieron material hasta que a uno de los operarios de la planta le pareció raro que se llevasen piezas sin estrenar, destinadas a las obras de ampliación de una nave. Entonces se dirigió a la encargada para preguntarle por ese transporte y ella le confirmó que no estaba autorizado.

"Cuando me preguntó qué era lo que tenían que llevarse me di cuenta de que nos estaban robando. En ese mismo momento los vimos salir del recinto, no fue posible detenerlos", explica Ana Gigán, responsable de la planta.

Entonces revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y contemplaron atónitos la tranquilidad con la que los intrusos realizaron la operación de carga, con tal naturalidad y descaro que parecía un trabajo rutinario.

Pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Rábade, que en apenas dos horas pudo localizar a los dos implicados, el camión en la empresa de mensajería para la que uno trabaja y la chatarrería donde habían vendido el material, en el polígono lucense de O Ceao.

Ana Gigán indicó que en un primer momento los acusados negaron los hechos, pero ante las evidencias reconocieron haber cogido el material. "Dijeron que pensaban que se lo podían llevar e incluso que parte de las piezas las habían cogido en otra empresa".

Alfonso Herrero, administrador de Lácteos de Rábade, apuntó que "para realizar la venta dieron un nombre falso, pero el chatarrero no les pidió el DNI. Les pagó muy por debajo del valor del inox. Para no ser acusado de cómplice accedió a devolver el material que todavía estaba en su almacén, pero admitió que no era la primera vez que les compraba piezas. El resto supongo que está perdido".

Herrero advierte a otros empresarios que "con el método del camión de mensajería pudieron entrar en cualquier otro lugar".

EL BOTÍN

Piezas muy caras y específicas de industrias lácteas

Lácteos de Rábade es una planta dedicada a procesar leche para Central Lechera de Lugo y Leche Pascual. Las obras que están realizando implican la ampliación de una nave y la instalación de maquinaria en su interior destinada al tratamiento de la leche. Los ladrones se llevaron tuberías y barras de acero, lavamanos inoxidables, pero también válvulas valoradas en 5.000 euros cada una o equipos de medición para las cisternas de leche que pueden llegar a los 15.000 euros. "Este material al peso pierde mucho valor. Pudieron sacar 5.000 euros, pero para nosotros vale mucho más, cerca de 50.000 euros", indica Alfonso Herrero.



Los implicados

El camión que se utilizó para el robo fue localizado en Lugo, en las instalaciones de la firma de mensajería para la que trabaja uno de los implicados. "Había estado más veces dentro y sabía lo que había. Vienen muchos repartidores a diario, algunos con entregas muy pesadas, por eso no se limitaba su entrada en el recinto", indica Alfonso Herrero.



Denuncia múltiple

Los responsables de Lácteos de Rábade indicaron su intención de emprender acciones judiciales contra los dos acusados, la empresa de paquetería responsable del camión "por no controlar su uso" y el chatarrero porque consideran que "sabía que el material era robado, por eso lo compró muy por debajo del precio de mercado sin pedir el DNI".