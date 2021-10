El juzgado de Chantada investiga un delito de maltrato animal en Portomarín

El juzgado de instrucción número 1 de Chantada investiga un caso de supuesto maltrato animal por la inadecuada atención que podría haber recibido un perro. La mascota se encontraba en un inmueble de Portomarín, que no era la primera vivienda de su propietario, por lo que este presuntamente no acudía con frecuencia a cuidar del can.

La voz de alarma la dieron los vecinos ante el delicado estado que presentaba el perro, cuya salud podría haber corrido un grave riesgo si no hubiese sido recuperado por los agentes medioambientales, que fueron citados a declarar como testigos por el juzgado chantadino, según informó la Asociación Profesional dos Axentes Forestais e Medioambientais de Galiza (Aprafoga).