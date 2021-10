"Alí onde estea, sempre me declararei nado e enamorado de Portomarín". Estas fueron las últimas palabras como regidor de Juan Serrano (PP), entre lágrimas, en el pleno en el que presentó su renuncia para cerrar diez años de mandato. Serrano deja el cargo para tomar posesión como senador por designación autonómica el martes, día 2. Su sucesor, Pablo Rivas Folgueira, accederá a la alcaldía en un pleno previsto para el jueves próximo.

El futuro senador centró su discurso en los agradecimientos. Aludió a la labor de los ediles y militantes del PP que lo acompañaron durante su etapa en la alcaldía. "Todos eles configuraron o político que son hoxe a partir do que era cando entrei como alcalde. Co seu traballo contribuíron ao recoñecemento político que recibín", comentó en alusión a su nombramiento como senador por la Cámara gallega.

Expresó, además, su gratitud a los vecinos por hacer realidad "o meu soño de ser alcalde do pobo onde nacín e onde vivo, do territorio que máis quero. Non hai maior honra".

Juan Serrano tuvo un recuerdo para los empleados municipales, "os que están e os que non están, pola súa dedicación, entrega e lealdade", al igual que para los responsables del PP que confiaron en él para encabezar la candidatura municipal "dun partido que reflicte a idea de goberno social na que creo". En concreto, mencionó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia.

Como prólogo a su discurso, Serrano mostró a los asistentes la placa que reconoce a Portomarín como pueblo mágico de la provincia de Lugo, "un logro máis cara a dinamizar a vida económica e social do concello", indicó, para agregar que se va con la satisfacción de "deixar un mellor espazo de convivencia do que existía hai dez anos".

Una foto de familia y una comida pusieron colofón al adiós del político de Portomarín, que pidió disculpas por los errores cometidos "á hora de tomar decisións que no seu momento creín correctas, pois eses posibles erros afectan ás persoas".

DIFÍCIL COMIENZO. Al volver la vista atrás, Juan Serrano recordó los difíciles comienzos, marcados por "unha crise bestial. Viña do mundo da empresa e atopeime coas advertencias do Goberno do meu partido en Madrid, que esixía que os concellos non se endebedasen. Pensei que non podería levar adiante o meu proxecto", manifestó tras al pleno.

Reconoció que "pasei momentos amargos neses primeiros catro anos, pero despois tomei as cousas desde outra perspectiva e, ademais de buscar recursos, envorqueime moito na xestión do día a día".

Esas pequeñas obras cotidianas, como el arreglo de los vestuarios del pabellón o la colocación de las ventanas del centro de salud, son logros casi imperceptibles, "pero pasados dez anos ves que cambiou o pobo, aínda que ninguén mo ten que agradecer. Era a miña obriga", dijo el ya exregidor.

Deja encauzado su último proyecto, la construcción de un aparcamiento subterráneo en el Campo da Feira para facilitar la peatonalización del casco histórico, "pero será o novo rexedor quen firme o convenio, froito do traballo en equipo, e as obras poderían comezar en xaneiro".

El hasta este viernes alcalde de Portomarín se caracterizó por ser un político decidido, que a veces ejerció de verso suelto dentro de su partido. "Tratei de defender o municipalismo, incluso con controversias con administracións do PP cando entendín que as súas decisións non favorecían os intereses do noso concello".

Ante su etapa de senador, además de defender los intereses de Galicia y del "Lugo rural, pero tamén do industrial", Serrano demandará un mayor cuidado a las condiciones medioambientales y el caudal ecológico de los embalses por parte de las eléctricas, una reclamación que hizo suya como alcalde de Portomarín.