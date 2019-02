José Pardo volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía de Outeiro de Rei

José Pardo Lombao será de nuevo el candidato del PP a la alcaldía de Outeiro de Rei, donde es regidor desde el año 2007. El popular manifestó este miércoles que de cara a los comicios de mayo su intención es "seguir traballando para que o noso municipio sexa un concello atractivo para vivir e traballar, apostando por ofrecer servizos e actividades lúdicas, facilitar a conciliación e fomentar a implantación de empresas".

PROGRAMA. El popular avanzó que para el siguiente mandato pretende "implantar no municipio un centro de día e da terceira idade", además de "seguir traballando para o desenvolvemento de máis infraestruturas culturais e deportivas". Además, apostará por potenciar el sector turístico y avanza que "o goberno local traballa tamén na potenciación da riqueza forestal e o coidado do medio ambiente seguindo as políticas antiincendios, ademais de apoiar profundamente ao sector agrario".