José Pardo Lombao: "Para o próximo mandato temos que desenvolver un centro de día e un auditorio"

JOSÉ PARDO é un alcalde satisfeito co seu traballo. O rexedor popular séntese orgulloso polo crecemento que está a experimentar o concello de Outeiro de Rei e, a pesar de levar moitos quilómetros no cargo, vese con forzas para continuar, polo menos, catro anos máis.

Outro mandato seu chega á súa fin. Como foi desta vez?

Penso que foron catro anos positivos, nos que medramos e seguiu aumentando a poboación. Iso é unha mostra importante do desenvolvemento porque isto pasa en sitios moi contados.

Orgulloso dalgún proxecto en concreto?

De que siga aumentando a poboación. Proxectos desenvolvemos moitos, pero o que máis satisfacción me produce é o global. Que a xente veña vivir a Outeiro e desenvolva a súa vida persoal, profesional e lúdica.

Cre que este crecemento de poboación é unha casualidade?

Non é casual e explícoo cun exemplo. Hai non máis de catro ou cinco anos comezamos a ter problemas de capacidade na escola. Tiñamos unha aula por curso e comezamos a desdobrar esas aulas polo número de alumnos. Había xente que dicía que era puntual, e hoxe estamos a un só ano de ter unha escola de dúas aulas por curso. Non sei se hai algún concello en Galicia que poida dicir que necesitou o dobre de capacidade da que tiña.

Por que acontece isto precisamente en Outeiro de Rei?

Polos servizos que damos. Hai quen di que é porque estamos cerca dunha cidade, pero coma nós hai moitos concellos. Entón ten que haber algo máis. Creo que é pola calidade de vida que temos, porque temos un polígono industrial importante, dámoslle á xente posibilidades de vivir aquí, de traballar, actividades culturais, deportivas, ... Imos máis alá dos investimentos en estradas, que son importantes tamén. Hai quen di que somos un concello dormitorio, e eu digo que somos un lugar onde á xente lle gusta vivir.

Nótaselle contento co seu traballo, pero algún proxecto pendente terá...

Claro que nos quedan e temos gañas de seguir traballando, por iso nos presentaremos nas próximas eleccións. Ademais de ampliar o colexio, hai pouco ampliamos a escola infantil e ao mellor hai que continuar coa reforma. Temos que mellorar a rede de auga. Temos tamén un proxecto de centro de día que temos que desenvolver si ou si no próximo mandato. Posiblemente teremos que facer un auditorio, xa que hai unha escola de música moi potente e o que hai é demasiado pequeno. E despois, queremos seguir insistindo en mellorar as infraestruturas.

Son, en caso de saír elixido, o centro de día e o auditorio os seus dous grandes proxectos para o próximo mandato?

Por suposto.

Unha das inquedanzas da veciñanza ten que ver cun problema constante coa traída de auga, a pesar dos moitos investimentos feitos nela. Poderase atallar dunha vez?

Acabamos de adxudicar un novo contrato que leva consigo unhas esixencias de cara á nova concesionaria que nos van axudar a mellorar, pero partimos dunha situación negativa, xa que no seu día non se levou a cabo unha obra hidráulica que se debera facer: unha presa. Cada vez que chove moito, a auga baixa turbia. Isto require unha actividade importantísima da potabilizadora.

O novo contrato mellorará o servizo?

As condicións son moi esixentes para que se melloren todos os parámetros da calidade da auga.

Hai catro anos dicía que un dos retos deste mandato era potenciar o turismo. Houbo algún avance?

Estivemos traballando nas rutas turísticas e coidamos as áreas recreativas. Pero non hai un gran tirón no sector privado e preocúpame porque o turismo require de infraestruturas que teñen que partir de aí e non as temos.

Despois da crise algunhas urbanizacións quedaron golpeadas. Un dos casos é o da Palloza.

Non está desenvolvida. Quedáronnos dúas colgadas. A de máis de cen vivendas está rematada e a outra con servizos precarios. Temos que darlle para adiante e acabala, pero iso leva consigo un custo para os usuarios e ir demasiado rápido pode afogalos.

"Sigo sendo un gandeiro aínda que leve 40 anos en política"

O Outeiro de Rei tivo unha campaña complicada o ano pasado en Preferente. Como lle vai a vostede co fútbol este ano?



Ben, non o practico moito pero gústame velo. E o Outeiro este ano vai, de momento, bastante ben. Espero que poida acadar o ascenso, pero tampouco é algo vital.



E co Real Madrid? Comezou a tempada algo irregular o asunto...



De momento o equipo continúa con todas as posibilidades. Non está fóra en ningunha competición, pero tampouco imos gañar sempre.



Xa lograron estes anos algo bastante difícil.



Gañar tres Copas de Europa seguidas é algo inédito. Non sei se algún club en Europa pode dicir iso.



Creo que tamén lle gusta bastante pasear.



Outeiro de Rei é un concello perfecto porque non ten grandes pendentes, e podes facelo con tranquilidade, e ao mesmo tempo hai algunhas zonas de montaña, pero suaves. Case todos os días do ano ando unha hora, necesítoo porque teño exceso de peso e ademais, como me gusta comer ben, teño que contrarrestar. E tamén me gusta pasear para estar no medio dos veciños.



Algunha afección máis que teña e leve a cabo de maneira habitual?



Descansar de cando en vez tampouco está mal porque a política esgota bastante mentalmente. E traballar na granxa tamén me relaxa. Sigo sendo un gandeiro do rural a pesar de levar 40 anos en política. O rural é a vida de Galicia e temos que mantelo.