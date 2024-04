Jornada de emociones en Guntín: María José Gómez se despide entre lágrimas de la alcaldía

Una jornada de intensas emociones y sentimientos contrapuestos fue la que vivió este lunes María José Gómez. Pocas horas después de la alegría de ser nombrada conselleira de Medio Rural, la ya exalcaldesa de Guntín se despedía emocionada y entre lágrimas de sus compañeros de la corporación local y los funcionarios municipales, que la acompañaron desde la primera vez que accedió al cargo en 2019.

La imposibilidad de poder ejercer ambas responsabilidades obligó a convocar de urgencia un pleno extraordinario en el que la regidora debía presentar su dimisión. Arropada por toda la corporación, la nueva conselleira de Medio Rural agradeció en un improvisado discurso todo el trabajo de sus compañeros a lo largo de estos años, "nos que acabamos sendo como unha gran familia".

La ya exregidora aseguró en el inicio de su intervención que la llamada de Alfonso Rueda para proponerle ser miembro de su gabinete le llegó "por sorpresa" y en un momento "no que estaba nunha situación cómoda e tranquila. Traballando para cumprir os compromisos cos veciños, pero coa tranquilidade de ter un equipo rodado, que me permitía traballar tanto aquí como no Senado sen sobresaltos".

María José Gómez reconocía así que no esperaba ser conselleira, "pero cando che chama o presidente, a ver quen é capaz de dicir que non", admitía.

Sobre sus nuevas responsabilidades en el nuevo Gobierno de la Xunta, la popular se declaraba estar contenta: "A verdade é que sempre estiven contenta en todo o que me tocou na vida. Estaba contenta cando muxía vacas, cando traballei en centros de ensino ou cando estiven como delegada da Consellería de Educación. Por iso sei que tamén estarei agora contenta á fronte de Medio Rural".

La exregidora también aprovechó la ocasión para despedirse de sus vecinos, "levo dentro todos os compromisos que adquirimos cos veciños de Guntín nas últimas eleccións municipais e non son unha persoa que vaia a faltar aos meus compromisos", aseguró.

En una corporación en la que el PP posee diez actas de las once con las que cuenta la corporación, Gómez también tuvo palabras de cariño para el único concejal socialista, José Antonio López Varela, "porque máis que rivais políticos, somos compañeiros e sobre todo veciños".

Flanqueada por sus dos tenientes de alcaldesa, Verónica Vilela y Vidal López, la exregidora desveló que en el último pleno ordinario, celebrado el pasado viernes, ya sabía que sería conselleira, "pero telo que ocultar aos meus compañeiros e non poder dicir nada a ninguén fixo que fose a sesión máis difícil de todas as que presidín na miña vida".

Sobre la persona que la sustituirá al frente del Concello, Ángel Pérez, María José Gómez aseguró que será "un alcalde de futuro, con moito percorrido por diante", por lo que estaré orgullosa de volver aquí "para entregarlle o bastón de mando".

"Estou sorprendido pero tamén moi orgulloso de que me elixiran a min"

Ángel Pérez Rodríguez y María José Gómez, alcalde entrante y alcaldesa saliente de Guntín. SEBAS SENANDE

A falta de saber el día en que se fijará el pleno para oficializar su nombramiento, ya nadie duda que, tal y como adelantó ayer este diario, el nuevo alcalde de Guntín será Ángel Pérez Rodríguez. Cuando reciba el bastón de mando se convertirá además, con solo 28 años, en el regidor más joven de la provincia, un hecho que asume "sorprendido pero tamén moi orgulloso de que os meus compañeiros me elixiran a min".

Natural de Santa Cruz da Retorta, el joven ocupó el número nueve en la candidatura encabezada por la hasta ahora alcaldesa, María José Gómez, en las elecciones municipales de mayo de 2023. Licenciado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte por la Universidade da Coruña, ejerce también como árbitro de la Real Federación Galega de Fútbol. Una pasión por el deporte que le ha llevado a asumir las responsabilidades municipales en este área, "o que me axudou moito a establecer unha relación directa cos veciños", reconoce.

El futuro regidor asegura que los hechos se precipitaron a lo largo del pasado sábado, "cuando empezó a saberse que María José sería conselleira".

Para que el nombramiento sea efectivo, en ese mismo pleno de investidura deberán renunciar a ser elegibles como alcalde todos los concejales que lo precedieron en la lista. Algunos lo harán por razones personales y otros por motivos de edad o cuestiones laborales, pero no se esperan sorpresas, "todos os compañeiros traballamos de forma unida, somos un equipo que imos todos na mesma dirección", asegura.

Una vez que acceda al cargo dice que lo hará con tranquilidad, "non só contarei co apoio de todos os compañeiros, senón tamén cos valiosos consellos dos meus dous antecesores, María José Gómez e Jesús Carreira, que foi alcalde entre 1991 e 2019".

Tras la renuncia de María José Gómez a su acta de concejal, el próximo pleno municipal también supondrá la entrada en la corporación de María Lamazares Álvarez, que ocupaba el puesto número once de la lista.