Jesús García Juanes: "Haré 600 kilómetros a pie por montañas y por la nieve sin apoyo"

El aventurero castroverdés Jesús García Juanes acomete, a sus 61 años, una nueva aventura al filo de lo imposible. Después de hacer a pie en febrero de 2020 los 700 kilómetros de Transpirenaica sin esquís, por collados y valles de la ruta GR11, desde hoy recorrerá picos de las cordilleras galaica y cantábrica. Será la primera persona en "hacerlo de invierno y sin asistencia exterior".

¿Cuántos kilómetros hará en esta dura expedición invernal?

Cerca de 600 y será en régimen de autosuficiencia. Calculo que emplearé 21 días, aunque llevo conmigo provisiones por si la nieve me complica la travesía y me retraso. Saldré de A Canda, entre las provincias de Ourense y Zamora, para hacer un recorrido por las cumbres de Trevinca, O Courel y Os Ancares. Tras este tramo de la Transgalaica, iniciaré la Transcantábrica hasta Reinosa.

Subir picos tirando de un pequeño trineo no es fácil.

No, pero es más práctico que llevar una mochila a la espalda para portar 31 kilos de peso, 16 de comida y 15 de equipo. Llevo raquetas, piolet y grampones para andar sobre la nieve y el hielo. Mi intención es hacer el recorrido sin apoyos, sin ir a tiendas y sin pernoctar en establecimientos.

¿Cómo se las arreglará para dormir?

En algunas zonas tengo localizadas casetas de montaña, sin infraestructura alguna. Además del saco de dormir, llevo una tienda de campaña por si no hallo un sitio donde resguardarme.

¿Qué previsiones metereológicas hay para estos días iniciales de ruta?

Al inicio creo que no tendré nieve, al menos hasta Os Ancares. Me espera un tramo difícil en la zona de Leiteregos, con temperaturas en torno a los diez grados bajo cero y con más dificultades. En condiciones normales sería lógico que caminase unos 200 kilómetros sobre nieve, pero si se mantiene la situación anticiclónica es posible que no pase de los 120.

En sus redes sociales dice que lo difícil fue llegar hasta A Gudiña.

Sí. Se llega más rápido en avión de Madrid a Nueva Zelanda que de Castroverde hasta A Canda en transporte público. Salí a mediodía y fui en coche hasta Lugo y en autobús hasta Ourense y Verín para pernoctar. Mañana —por hoy— iré en autobús hasta A Gudiña y en taxi hasta A Canda.