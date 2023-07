Isabell Seidel gaña o certame de pintura rápida de Rábade

Un total de 22 artistas "de gran nivel" e chegados de toda España participaron este sábado na décimo quinta edición do concurso de pintura rápida convocado polo Concello de Rábade. Nel, Isabell Seidel, de Amoeiro, fíxose co primeiro premio, dotado con 1.200 euros, grazas á súa ilustración dun arco da ponte medieval.

Pola súa parte, o segundo posto, foi para Benigno Rodríguez Sánchez, de Gijón, que recibiu 800 euros, e completou o podio Abraham Pinto Mendoza, de Sevilla, que percibiu 600 euros de galardón, mentres que o vallisoletano Óscar Hernán Mínguez acadou o cuarto premio, dotado con 500 euros.

En canto aos accésit, foron parar ás obras elaboradas por Miguel Tierra Rodríguez, de Monforte; Miguel Anxo Varela Díaz, de Ferrol, e José Luis Riestra Alonso, de Avilés.Todos os recoñecementos foron entregados pola alcaldesa rabadense, Remedios González, e a edila Pilar Dapena no centro sociocultural.

A zona do río Miño, as pontes de Rábade, a vía do tren ou algunhas das casas máis singulares da localidade foron os escenarios preferidos polos pintores para plasmar sobre o lenzo, un labor que desempeñaron desde as 10.30 horas ata as 17.00, o momento límite para facer entrega da peza ao xurado, aínda que, recoñecen desde o Concello, a maioría deu por rematado o traballo entre as 16.00 e as 16.30 horas.

Así mesmo, a organización mostrouse satisfeita coa asistencia a este certame, xa consolidado entre as citas destas características.