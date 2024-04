Iniciadas las obras para eliminar el punto negro de la N-540 en Guntín

Las esperadas obras para eliminar el punto negro existente entre los kilómetros 16 al 18 de la N-540 en las inmediaciones de Guntín, se iniciaron este miércoles prácticamente por sorpresa.

El Gobierno central, titular de esta vía que une las ciudades de Lugo y Ourense, ya había anunciado hace meses el contrato, por valor de once millones de euros, para la rehabilitación integral de 69 kilómetros de esta carretera —todos los que corresponden a la provincia de Lugo—, pero hasta este miércoles los trabajos no terminaban de arrancar para desesperación de vecinos y usuarios. Y es que en todo ese tiempo de promesas y trámites administrativos, el estado de la N-540, sobre todo en las cercanías del casco urbano de Guntín, no había hecho nada más que empeorar hasta el punto de que en los últimos meses los profundos socavones provocaron numerosos accidentes —uno de los últimos fue la caída de dos motoristas, aunque también se produjeron múltiples salidas de vía— y otras muchas incidencias en forma de averías mecánicas —sobre todo pinchazos y reventones de ruedas— o roturas de parabrisas.

Por eso, la presencia este miércoles de operarios y maquinaria en este tramo de la N-540 supuso un suspiro de alivio para todos los que demandaban una actuación urgente en este tramo, "porque cualquier día se iba a producir una auténtica desgracia", afirmaba un vecino de Guntín, que se reconocía "algo más satisfecho" al ver que las obras habían comenzado.

De este modo, los inconvenientes que siempre van aparejados a este tipo de obras quedaron en un segundo plano. A lo largo del día las actuaciones se centraron en los carriles de la salida de Guntín en dirección a Lugo. Para ello, los operarios tuvieron que señalizar las zona con conos y habilitar un paso alternativo para los vehículos que circulaban en ambos sentidos de la marcha por el carril dirección a Ourense, lo que provocó pequeñas retenciones a lo largo del día.

Al final de la jornada ya se había prácticamente finalizado con la demolición de uno de los carriles de subida en dirección a Lugo, uno de los que se encontraban más deteriorados. En los próximos días, la previsión es actuar sobre los demás carriles, con el fin de continuar con todas las tareas necesarias de demolición y excavación del firme para, finalmente, reponer las capas de rodadura, regularizar los arcenes y repintar las diferentes marcas viales. De momento, se desconoce cuando finalizarán los trabajos en este tramo y si estos tendrán continuidad inmediata en otros puntos conflictivos de la N-540.