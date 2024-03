As infinitas posibilidades do 3,14

O 14 de marzo de 1988, o físico Larry Shaw, traballador do Exploratium de San Francisco, tivo unha idea. Aproveitando a data, que en inglés se escribe co mes diante seguido do día e que cadraba co aniversario de Albert Einstein, viu a oportunidade de homenaxear ese número infinito en forma e en posibilidades, o pi. Primeiro celebrouse con pequenos actos, pero en 2009, a Cámara de Representantes de Estados Unidos creaba un día propio para o número pi. Anos despois, chegou de cheo a Castroverde.

O CPI da localidade festexou este xoves a efeméride, e fíxoo con varias actividades entre as que destacou unha tertulia matemática na que afloraron curiosidades e se resolveron dúbidas que nas clases ordinarias quedan caladas. "Saíron temas moi interesantes que nunha clase non se traballan", explicaba a directora, Ana María Pérez Veiga, sobre unha iniciativa que por primeira vez se desenvolveu no centro de xeito activo e na que se involucraron 40 alumnos de 3º e 4º da Eso.

Na tertulia, os alumnos puideron resolver dúbidas e abordaron curiosidades e a evolución do número pi ao longo de toda a historia

Falaba así de como os estudantes abordaron como o número pi se foi aproximando ao longo dos séculos; que en Estados Unidos mesmo se chegara a promulgar unha lei que establecía un valor exacto de 3,2, que resultou ser erróneo; os números racionais e os irracionais e como "quedou clarísima a diferenza entre eles", apunta Pérez; a orientación dos tiburóns en función do campo magnético terrestre; o principio de indeterminación de Heisenberg ou como as antigas civilacións foron capaces de aproximar o número pi cun polígono dentro dunha circunferencia. Eles quedaron lonxe dos 63 billóns de decimais que hoxe se lle coñecen grazas ás computadoras, pero afinaron o seu valor.

Na tertulia, os rapaces tamén comprobaron que pi ten multitude de aplicacións, tamén para un carpinteiro e para un mecánico, e aprenderon a importancia do número que sempre se abrevia ao 3,14. Así mesmo, escoitaron un rap do número pi e ao longo da semana foron empapelando o centro con ata 50 decimais e explicaron, a todo aquel que lles preguntase, que é e para que serve.

Co CPI As Mirandas

Todo isto enmarcouse nun proxecto aínda maior. "A materia de matemáticas conta con varios apartados, entre eles as matemáticas socioafectivas", explica Ana María Pérez, "que é o que se traballa nas tertulias". Estas, á súa vez, encádranse no plan Comunidades de Aprendizaxe do propio centro, e no caso da de onte, foi simultánea coa do CPI As Mirandas, de Ares.

O CPI de Castroverde e o CPI As Mirandas, de Ares, traballan xuntos por mor do programa Observa_Acción

E é que ambos camiñan da man no programa Observa_Acción, que impulsa a Consellería de Educación e co que os docentes aprenden uns doutros. Así, os de Ares xa visitaron o CPI de Castroverde e un grupo formado por seis profesores deste último visitará As Mirandas o 3 de abril, para logo elaborar unha análise Dafo.

Deste concurso derivarase unha puntuación para pasar á seguinte fase: a nacional.