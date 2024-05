Una afectada por el incendio de Rábade: "Lo perdimos todo, llevamos viviendo aquí media vida"

"Lo perdimos todo, llevamos aquí media vida", comenta Flor Suárez Suárez, vecina de la casa donde se originó el fuego en la calle Gabriela Nieto Chaín de Rábade. Su familia se trasladó a este lugar desde de Outeiro de Rei hace 25 años, y desde ese momento se establecieron en la vivienda que resultó calcinada.

"Mis hijos y mis nietos se criaron aquí", explica. De hecho, los siete nietos estaban en la casa en el momento de originarse el fuego, al estar varios de ellos con placas en la garganta, junto con dos hijos suyos, uno de ellos menor, su marido y su nuera. "Pudo haber sido mucho peor", indica, a la vez que agradece el trato que su familia está recibiendo por parte de los vecinos.

"Perdimos muchas cosas. Perdimos dinero, que tenía mi nuera guardado. Pero también perdimos muchas cosas de nuestros antepasados, que ya no se recuperarán. En fin, toda nuestra memoria", destaca Suárez. "Lamento mucho que pasase el fuego a la casa del vecino, que también perdió tantas cosas", dice.

La Anpa pide ayuda para la familia

El Anpa del Ceip Otero Pedrayo, donde están escolarizados parte de los menores de la familia afectada, pidió ayer la colaboración de los vecinos y de las familias del alumnado del colegio para "poder axudar á familia que perdeu o seu fogar no incendio acontecido na vila". Recogida de material Desde la asociación pusieron en marcha ayer a primera hora de la tarde la recogida, que se llevará a cabo en el propio colegio, de ropa o de cualquier otro material que se considere de ayuda para la familia. "Por desgraza, neste momento non dispoñen de absolutamente nada, só do que levaban posto no momento do sucedido", destacaban en su comunicado en las redes sociales. Difusión Desde la Anpa agradecían la máxima difusión de esta red de ayuda, para poder reaccionar y "axudar aos nosos veciños, ata que poidan volver recuperar a normalidade. Hoxe son eles, mañá podemos ser calquera de nós", comentaban.

Así fue el incendio

Un incendio calcinó este jueves dos edificios en el centro de Rábade. El fuego, que se declaró sobre las 11.30 horas y que a las 14.00 ya estaba controlado, dejó sin su vivienda habitual a un total de 13 personas, aunque fueron más las que tuvieron que ser desalojadas de los edificios adyacentes. Por suerte no hubo que lamentar ningún daño personal, aunque las viviendas quedaron completamente calcinadas, tanto es así que solamente las fachadas resistieron al incendio.

La central de emergencias del 112 en Galicia tuvo constancia del suceso a través de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, que a su vez habían recibido el aviso de un vecino, que explicó que salía humo del ático de un edificio de dos pisos en la calle Gabriela Nieto Chaín.

Fue precisamente a través de este vecino que la familia que residía en este inmueble tuvo constancia de lo que sucedía en la planta superior. "Estábamos en la planta de abajo, y no percibimos el fuego", comentan. Tras un intento de apagar las llamas, que no saben cómo se pudieron originar, presumiblemente en la cocina del piso superior, la familia desalojó la casa, a la espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Los primeros en llegar fueron los bomberos del parque comarcal de Vilalba, y después los de Sarria. Sin embargo, el fuego ya había avanzado de la vivienda en la que se originó a la contigua, recientemente rehabilitada por una persona que no se encontraba en ella en ese momento. "Esas dúas casas compartían as vigas, o que provocou que o incendio pasase dunha a outra moi rapidamente", comentaba ayer la regidora local, Remedios González. El operativo de extinción, al que se sumó también el GES de Friol-Palas y agentes de la Guardia Civil, pudo evitar que el fuego pasase a un tercer edificio, y controlarlo a las 15.00 horas. La propia González comentaba que "o lume puido extenderse a máis casas".

A pesar de la desolación de los vecinos que perdían sus hogares, la familia aludía a las consecuencias que habría podido tener el incendio de haberse producido por la noche. De hecho, en la casa en la que se originó el fuego vivían ocho menores, el mayor de 17 años, y cuatro adultos, todos de la misma familia. Los afectados pudieron salir al exterior por sus propios medios.

A la casa adyacente su ocupante llegó desde Lugo, y no pudo ya sacar apenas nada de una vivienda que, al parecer, albergaba un importante patrimonio artístico entre todas las pertenencias que se perdieron.

Durante horas, los vecinos de la zona se reunieron para acompañar las tareas de extinción. Algunos comentaban lo "incomprensible" de que, habiendo un parque de bomberos en Garabolos, tan próximo, estos no pudiesen intervenir. "Non é unha crítica aos bombeiros, senón á falta de recursos", comentaban.

Los bomberos de Vilalba llegaron al lugar en el tiempo que se tarda desde el parque, pero el fuego ya estaba muy extendido. Al iniciarse en la parte superior de la casa es posible que los vecinos tardasen tiempo en advertirlo. También en el tiempo estimado llegaron los bomberos del parque de Sarria. Al parecer, durante los trabajos de extinción, hubo una incidencia en una de las cisternas. Al poco tiempo de controlarse este incendio, los operativos del GES tuvieron que atender otro, de una chimenea, a pocos kilómetros, en Aspai, en Outeiro de Rei. Por suerte, en este caso, se controló sin apenas daños en la vivienda ni personales.

A las 15.00 horas el Concello de Rábade ya había gestionado el alojamiento provisional para estas personas que perdieron su casa en establecimientos hoteleros de la zona. "Estamos facendo todo o posible para axudar neste momento tan difícil, e para poder reubicar a estas persoas", comentaba la alcaldesa.