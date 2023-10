"A idea é facer de intermediarios na compra e na venda de casas"

Por primeira vez na democracia, unha muller collía o bastón de mando de Rábade o pasado 17 de xuño, e por segunda vez, era unha González. Para a popular Remedios González Cabarcos, á terceira foi a vencida, logrando unha alcaldía que dúas décadas atrás pasara polas mans do seu pai. Catro meses despois fai balance, fala de proxectos e anota peticións no pequeno caderno que, como rexedora, se viu obrigada a mercar para non esquecerse de nada.

Que me di destes catro meses?

Que houbo moito traballo pero tamén moita ilusión, e co equipo estou realmente contenta. Non me podo sentir soa.

Era isto o que agardaba do cargo?

Non me sorprendeu moito, aínda que me chamou a atención as moitas esixencias dos veciños. Si é certo que pensamos que podiamos actuar con máis dilixencia e poñernos a facer cousas xa.

Unha das queixas máis recurrentes era a limpeza das rúas e aí xa empezaron a dar pasos.

Si, foi o primeiro que fixemos, contratar unha empresa para que fixese unha limpeza xeral coa idea de facelo de maneira periódica. Pero a tal punto os orzamentos están feitos e hai partidas que xa non podemos usar. A partir de xaneiro, xa coas nosas contas, poderemos organizar doutro xeito.

Cales eran os seus proxectos estrela? Avanzaron algo neles?

Os principais eran a limpeza e a mellora na calidade da auga, pero aquí a única maneira que hai de facelo é mediante a instalación dun decantador ou dun novo depósito. Axiña remataremos o proxecto para enviarllo á Consellería de Infraestruturas.

Facilita moito as cousas ser da mesma cor política?

Non o sei, porque os que non son da miña cor política non nos recibiron aínda.

Na investidura falaba de facer de Rábade algo máis que unha vila dormitorio. Como o conseguirán?

De momento temos entre mans a urbanización da estrada de Rábade a Cospeito, algo máis de 20 vivendas que estaban paradas porque o construtor caera na bancarrota. Agora, o particular que as pon de novo en marcha xa está conseguindo os permisos para o saneamento e outros asuntos. Outra iniciativa é o cohousing, un proxecto máis complicado porque se precisan os permisos para edificar nesa zona, que é rural.

"Temos entre mans a posta en marcha da urbanización da estrada de Rábade a Cospeito; estanse reunindo xa os permisos"

E que hai no apartado social?

Facer un centro día apeteciaranos moito, pero o que estamos a elaborar é un plan de vivenda. O centro da vila ten moitas casas que no seu momento albergaron comercios e agora están baleiras, así que a idea é facer de intermediarios entre compradores e vendedores, facilitando o proceso e eliminando algún imposto para os que merquen ou queiran arranxar casas.

E no sector industrial? O solo do polígono xa se esgotou.

Temos unha zona contigua ao actual polígono no que intentaremos ampliar, ademais de que queremos rematar a bifurcación iniciada na vía que conecta a Avenida de Vilalba coa Nacional 6 para crear un acceso directo ao parque empresarial desde esta estrada. Habería que facer unhas pequenas expropiacións, pero é un proxecto que vai para longo. Outro proxecto importante é o arranxo da Avenida de Vilalba, de case dous quilómetros. Aquí o problema é que as beirarrúas están mal porque as tuberías son de hai máis de 30 anos. O proxecto está case rematado para entregarlle á consellería de Ángeles Vázquez.

Nestes poucos meses xa lle tocou asumir un papel difícil como alcaldesa popular e directora do colexio, a raíz das protestas pola unificación de 4º e 5º de primaria.

Intentei facer o que puiden, pero desde un principio xa se me dixo que era unha situación que se repetía en toda Galicia, que había que poñer un tope e que non habería volta atrás. O que se logrou é que a praza do docente segue no catálogo do centro porque nos cursos inferiores hai bastante matrícula, así que se hai alumnado suficiente, vólvese convocar.

"Sacamos a licitación a obra do cine Man, pero ningunha empresa se presentou; volveremos sacala co risco de perder fondos europeos"

Entón, cabe agardar esa volta á normalidade en pouco tempo.

Si. No curso de tres anos agora temos 17 alumnos, cando hai algún colexio de Lugo que non os ten.

Como é a relación coa oposición?

Non atopamos apoio, desde o momento no que eles se quedaron coas redes do Concello e se negaron a darnos as claves... Non é unha oposición construtiva.

No futuro próximo hai unha data clave: o centenario de Rábade.

Por agora estamos coa chuvia de ideas, pero sabemos que vai haber unha gran festa e que nos primeiros meses de 2025, ata maio, faremos actividades mensuais.

Esa data será un escaparate cultural, como tamén o foi o cine Man, que está en plena recuperación.

Aí hai un problema. Sacamos a licitación a obra pero non se presentou ningunha empresa e agora teremos que volver sacala co risco de perder os fondos europeos. Nós non fixemos o prego de condicións, pero se perdemos a axuda dirán que é cousa nosa.

Sería unha perda importante para os rabadenses, pola súa historia.

É que despois de ser cine foi sala de festas e xente que agora ten 60 e pico anos viña a Rábade no Ferrobús, paraba ás 6 da tarde, bailaba e ás 10 volvía a Lugo. Hai pouco estiven con Pepe e Carlos Coira e xa estivemos falamos de facer ciclos de cine, por exemplo. Non podemos estar mellor orientados.

"Ao entrar no despacho por primeira vez pensei no traballo que había por diante e no meu pai"

Que foi o primeiro que pensou ao entrar pola porta de Alcaldía?

Canto traballo por diante!

E de quen se acordou?

De meu pai.

Adoptou cousas da súa personalidade?

El era moi paciente. Eu son tamén tranquila, pero non tanto.

Xa fixo seu o despacho?

Si, se non é imposible traballar, pero apenas teño cousas miñas. Só rescatamos un escudo, o retrato do Rei e as bandeiras —as de Rábade, Galicia, España e a Unión Europea—.

O seu irmán Carlos é concelleiro. Como é traballar con el?

É alguén moi intelixente que traballa moito, igual que a persoa que está de tenente de alcaldesa. Cando chego ás dúas da tarde xa teñen todo ordenado para explicarme quen veu e que pediron.

Que estraña da era prealcaldesa?

O tempo.

Quédalle algo libre?

Pouco. Pola mañá estou no cole e se teño que vir a algo puntual, veño correndo. Hai veces que nin como. Nin o café da mañá! Teño que mercar unha cafeteira.

E que afeccións conserva?

Paseo por Rábade, pero agora facendo paradas. "Home, agora que te vexo! Esta luz non vai", me din. E eu a anotar.

Terá caderno...

Compreino pequeniño, para o peto. E iso que eu non era de axendas.