El Ibi de Rábade aumentará un 20% para hacer frente a los gastos del próximo año

El pleno celebrado este jueves en Rábade aprobó, con los votos en contra de independientes y PSOE, la subida en un 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi), pasando del 0,50% al 0,60%. La alcaldesa, la popular Remedios González, defendió que esta medida servirá para hacer frente al incremento de gastos que se esperan para el año que viene, como el SAF, que "practicamente duplica o seu custo", o la licitación del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza.

Sin embargo, para la oposición es un incremento "esaxerado e inxustificado", aseguró el líder de Independentes por Rábade (IxR), Francisco Fernández Montes, quien se refirió además a la existencia del "superávit que fomos xerando mentres gobernamos" .

Con esta subida del Ibi, la regidora confía en poder ingresar en las arcas municipales "uns 80.000 euros a maiores ao ano". Y es que, según detalló, la vivienda tipo de Rábade tiene un valor catastral de entre 20.000 y 40.000 euros, por lo que en el primer caso se pasará de los 100 a los 120 euros al año en Ibi y en el segundo, de 200 a 240. González aseguró además que esto permitirá equiparar el porcentaje del Ibi con el de otros concellos cercanos, además de adaptarlo tras varios años "conxelado".

Los sobrecostes de las obras en Coronel Andrade obligaron a duplicar el presupuesto inicial, lo que acarreó un reparto de intervención

Otra de las cuestiones que más debate generó en la sesión, a la que no pudo acudir Fernández Montes, fue el suplemento de crédito por valor de más de 80.000 euros con cargo al remanente de tesorería para las facturas derivadas de las obras que se ejecutaron en la Rúa Coronel Andrade, cuyo coste se duplicó con respecto a lo inicial.

Remedios González explicó que debido a la "optimización" de los trabajos realizados por el taller de empleo, se acabó antes de tiempo y se adoptó la decisión de completar los trabajos en toda la calle, de cerca de medio kilómetro de longitud, reformando las aceras restantes y todos sus servicios.

Además del trabajo a mayores y los sobrecostes de alquiler de maquinaria y material, no incluidos en la partida inicial de 80.000 euros, Aqualia se limitó a abonar el 50% del material y la mano de obra, recayendo el resto sobre el Concello, "algo co que non contabamos", añadió González.

Este punto cosechó la abstención del concejal del PSOE, Alejandro Martínez, al considerar que "as empresas deben cobrar porque o traballo está feito, e vemos ben que se empreguen eses cartos do remanente que deixamos do anterior goberno", y los votos en contra de IxR: "Aprobaron pagar en total 98.000 euros con reparo de intervención. Iso é moito para o presuposto de Rábade, e sen expediente de contratación. Nós vimos dunha economía na que apenas coñecemos o reparo", señaló Fernández Montes.

Así mismo, en la sesión se aprobó la primera RTP del Concello, algo que para la regidora supone "cumprir un compromiso cos traballadores, darlles garantías e amparo"; la Conta Xeral de 2023 y la regulación conforme al IPC de las tasas de suministro de agua y saneamiento.

Sin avances en el cohousing

En el turno de preguntas de la sesión plenaria se abordó la cuestión de los terrenos sobre los que se prevé ampliar el polígono, la ampliación de la Avenida de Galicia para dar servicio al mismo, la posibilidad de ceder espacios públicos para celebraciones puntuales a asociaciones o particulares mediante una fianza o la petición de un decantador a la Xunta.

Además, se preguntó por el estado de la iniciativa privada de cohousing. Aún no hay avances porque la zona en la que se proyectan las más de 50 viviendas colaborativas es de categoría rústica, por lo que habría que esperar a un cambio en la normativa autonómica para poder levantarlas.