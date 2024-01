Un herido en una colisión entre dos vehículos en Guntín

Una persona ha sufrido heridas leves en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este miércoles en Guntín. Atendiendo a la información de la central de emergencias 112, el siniestro ocurrió sobre las 19.30 en la carretera N-540.

El vehículo en el que viajaba el herido chocó con otro por alcance en el lugar de A Venda do Rato, punto al que se desplazaron Guardia Civil y personal del 061. También se avisó al GES de Monterroso, pero finalmente no acudió al lugar del accidente porque no había personas atrapadas.

Como comunicaron algunos testigos, el accidente complicó el tráfico en la carretera.