Hallan un sol grabado en un dolmen en Friol, que puede ser único en Galicia

El colectivo Patrimonio dos Ancares documentó un grabado inédito en el dolmen de la mámoa número dos de la necrópolis de Costa de Mera, en la parroquia friolesa de Guldriz. "Cremos que é algo único en Galicia", asegura el presidente de la asociación, Javier Moure, quien apunta que "na parte inferior interna dun dos esteos que forman a cámara megalítica vense unhas catorce liñas radiais que parten dun círculo. Trátase dunha representación do astro sol". El hallazgo se debe al integrante de Patrimonio dos Ancares Brais Rodríguez.

Este dolmen, "que aínda conserva sete esteos da cámara megalítica", fue descubierto por el investigador Juan Núñez Jato, a finales de los 80, y visitado a mediados de los 90 por los arqueólogos César Parcero Oubiña e Carlos Otero Vilariño, "que documentaron na parte superior dun dos chantos tres cruces gravadas de factura moi posterior, pero non o sol", precisa Moure.

Aunque se consideran soliformes algunos grabados aparecidos en un reducidísimo número de dólmenes gallegos, Moure explica que "son moi esquemáticos e de non doada interpretación". Por el contrario, la representación de este dolmen de Friol "é clarísima, non admitindo dúbidas canto á figura que quixeron representar os construtores deste enterramento megalítico duns 6.000 anos de antigüidade. Ademais, dáse a circunstancia de que está orientado cara o este, cara a saída do sol".

En la Península hay que desplazarse a Andalucía, Cataluña, Extremadura o Portugal "para ver figuras tan nidias do sol insculpidas nun dolmen, aínda que tamén son escasas", añade Moure.

El colectivo remitió una comunicación a la Dirección Xeral de Patrimonio para pedirle que el enterramiento reciba la máxima protección legal y sea catalogado como BIC."Tamén lle suxerimos a necesidade dunha intervención arqueolóxica para determinar se neste ou no resto de esteos poden aparecer máis gravados, traballo fundamental para poder formular as hipóteses sobre o seu posible significado", dice Moure.

Estos enterramentos neolíticos de Friol deben ser objeto de mayor atención, según Xabier Moure, "xa que se trata dunha das maiores concentracións tumulares de Galicia, con preto de 300 mámoas. Outras cen foron destruídas".