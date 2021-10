Juan Serrano: "Hai quen se agarra a un cargo como a un cravo ardendo"

PARA JUAN Serrano unha década á fronte do Concello xa é tempo máis que suficiente como para que calquera cargo público dea un paso atrás e deixe paso a novas persoas e ideas. Con este convencemento presentou a súa dimisión como rexedor o pasado venres, unha renuncia que, con todo, causou un importante balbordo tanto polo inusual das razóns como polo momento en que se produciu.

Falaba de que non se presentaría á reelección en 2023, pero poucos esperaban que a súa renuncia se formalizase agora. Por que elixiu este momento?

Cando foron as eleccións de 2019 xa me custou moito dicir que si a liderar a lista. Se agora elixín irme é porque estamos nun momento de mandato con proxectos ben canalizados, porque queda un ano e medio para que o novo alcalde tome decisións e dea a coñecer a súa xestión —que estou convencido de que será moi boa— e porque deixo un partido con executivas renovadas tanto a nivel provincial como autonómico, polo que a miña renuncia non interferiu nestes procesos.

Algúns poden pensar, con todo, que o resultado do congreso provincial foi o que precipitou o seu abandono.

Para nada. A miña decisión xa estaba tomada antes de que se celebrase o congreso. Xa o comunicara e non tivo nada que ver.

Pero tampouco esconde as súas críticas ao funcionamento interno dos partidos nin a esa, segundo vostede, nova clase política.

As posibles críticas que poida facer non están dirixidas ao meu partido senón a todos en xeral. Todas as siglas políticas, sen excepción, están a caer nunha deriva na que importa máis o perfil persoal dalgún que o proxecto común.

De quen é a culpa.

Hai unha profesionalización mal entendida da política. Persoas que chegan a postos de responsabilidade sen ningunha bagaxe profesional e sen experiencia laboral ou de xestión. Esa posición failles estar moi lonxe dos problemas reais da sociedade e o medo a perder a súa posición failles agarrarse ao seu posto como a un cravo ardendo. Non tolero esa forma de antepoñer os intereses persoais.

"A política non se deixa porque é inherente ao ser humano. Eu sempre seguirei dando as miñas opinións"

Vaise con mal sabor de boca?

A política, a nivel xeral, é unha actividade ingrata e pouco recoñecida. Pero como alcalde vou satisfeito porque creo que o Portomarín que deixo despois de dez anos é moi diferente ao que me atopei en 2011.

Como cualificaría eses dez anos na alcaldía?

Chegamos ao goberno local en 2011, en plena crise económica, co país ao bordo do rescate e cuns controis rigorosísimos para cumprir co gasto. Agora voume cando se inicia a recuperación doutra crise gravísima, aínda que esta vez pola pandemia sanitaria. Con todo, creo que conseguín levar adiante o proxecto que tiña para o pobo e hai moita xente que recoñece pola rúa o labor que realizamos neste tempo, porque Portomarín cambiou e moito.

O de agora é o seu adeus definitivo da política?

Non me vou da política, porque a política está en calquera opinión que se dá sobre calquera tema. As persoas somos animais políticos, é inherente a nós e eu seguirei dando as miñas opinións.

Pero seguirá con algún cargo?

De momento non renunciarei á acta de concelleiro, seguirei formando parte da corporación, en primeiro lugar, por respecto ao pobo que me elixiu e tamén por lealdade ao novo alcalde.

Iso ten o perigo de que pode chegar a comportarse como unha especie de alcalde á sombra.

Desde logo non será o meu caso. Eu axudarei ao novo alcalde coa mesma lealdade e respecto que el tivo cara a min. Eu agora paso a un segundo plano e non é a miña intención nin tutelar nin dirixir a ninguén e iso é algo que o novo alcalde tampouco debe consentir. Pablo Rivas é un mozo moi preparado academicamente, cunha importante bagaxe profesional e unha gran capacidade de traballo. Desde logo, non vai necesitar ningún tipo de tutela, aínda que cando mo pid