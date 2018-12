LA FORTUNA también hizo su parada en Portomarín, donde se vendieron tres décimos del quinto premio, el número 2.308. Con 60.000 euros a la serie, cada uno de los boletos que se sellaron en el bar España tiene un valor de 6.000 euros, si bien el dueño del bar, Arcadio Rodríguez, sospecha que los 18.000 euros terminaron en el mismo lugar.

"Ao ser tres décimos do mesmo número sacados pola máquina, é moi posible que viñese unha persoa e ao ter un número, dixese que lle sacásemos dous máis do mesmo. Moitas veces, se é para repartir con algún amigo, ou coa familia, lévanse números iguais. Quen sabe, ao mellor foron tres persoas diferentes que colleron o mesmo número, hai moitas combinacións, pero pode ser que fosen parar ao mesmo", explicó Rodríguez.

El dueño del bar España, que lleva ya tres décadas al frente del negocio, no sabe si el afortunado —o los afortunados— es un residente en Portomarín, un peregrino o cualquiera que pasara por allí. "Non hai maneira de sabelo. A non ser que quen teña o décimo pase por aquí ou te chame por teléfono para darche as gracias", comentó Arcadio Fernández.

El hostelero, que aseguró que este año se vendió más lotería que en ocasiones anteriores, confía en que el premio haya caído en Portomarín. "Claro que gusta máis que os gañadores sexan de aquí, do municipio, pero sobre todo gustaríame que fose para alguén que o necesite de verdade".

Arcadio afirmó que el tirón por el premio, a pesar de solo hayan sido tres décimos, podrá influir de cara a la lotería de Reyes.