La Guardia Civil de Guntín se mudará a final de mes al edificio de la escuela vieja

El puesto de la Guardia Civil de Guntín prepara para los próximos días su traslado al edificio de la vieja escuela unitaria. Las previsiones apuntan a que la mudanza se materialice a finales de este mes, una vez que la Dirección General del cuerpo autorice el cambio.

El traslado de los agentes estaría pendiente únicamente de pequeños trámites como el cambio de las líneas telefónicas y de conexión a internet. Por lo demás, el edificio que albergará el cuartel a partir de las próximas semanas "atópase totalmente acondicionado despois de que se finalizasen no mesmo unhas recentes obras de reforma", según explica la alcaldesa, María José Gómez.

Las obras de reforma en la casa cuartel, también de propiedad municipal, se llevarán a cabo a través de un taller de empleo

Estos trabajos para rehabilitar la conocida como Escola Vella fueron ejecutados por la escuela taller Ponte de Areas IV, que el Concello de Guntín comparte con los ayuntamientos de O Páramo y O Corgo. "As obras finalizáronse recentemente, polo que o único que hai pendente é a construción dunha pequena beirarrúa diante do edificio, que se fará en canto melloren as condicións meteorolóxicas", avanza la alcaldesa.

El traslado del cuartel a este nuevo inmueble es provisional ya que solo será efectivo durante el tiempo en que duren las obras de mejora en el actual cuartel.

Este edificio, también de propiedad municipal, presenta varias deficiencias, por lo que la primera fase de los trabajos, que se ejecutarán a través de una nueva edición del taller de empleo, incluye tareas de embellecimiento y pintura. En siguientes fases, los trabajos tendrán que ver con mejoras en el aislamiento y eficiencia energética, con el cambio de las carpinterías exteriores y la cubierta.