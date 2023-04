El Gordo de la Primitiva dejó en el sorteo del pasado domingo un premio de 18.747 euros en Castroverde. El boleto afortunado fue sellado en la librería Paradela, que está ubicada en el número 134 de la Rúa Rosalía de Castro y es regentada por Manuel Paradela López.

Ese boleto fue uno de los once totales en todo el país que fueron premiados en la tercera categoría (cuatro números más el clave) y no hubo acertantes en las dos categorías superiores, según explica el propietario del negocio castroverdés, quien este lunes desconocía la identidad del afortunado. "Non está nada mal, estou moi contento por dar este premio", señalaba Manuel Paradela, quien recordaba, satisfecho, que hace alrededor de un año ya había entregado otro premio sustancioso. "Daquela, por marzo, repartimos 180.000 euros no sorteo da Lotería Nacional dos sábados. Foran tres décimos do primeiro premio, o 66.009, e cada un deles estaba premiado con 60.000 euros", destacó el librero castroverdés.

EN RACHA

Manuel Paradela está muy satisfecho con la racha de su negocio en los últimos tiempos. "Nestes últimos tres anos, saímos case a premio por ano, está moi ben", resaltaba, recordando que en octubre de 2021, unos meses antes de entregar los 180.000 euros, ya selló otro boleto agraciado con el segundo premio también en la Lotería Nacional.