Gomeán revive a súa feira centenaria a golpe de historia e ao son do afiador

A parroquia corguesa de Gomeán reviviu a súa centenaria feira e fíxoo con artesanía, con produtos autóctonos, con música, tamén a do afiador, e con moito de historia. A Feira de Ano nacía hai tres edicións para non esquecer de onde se vén e o que era Gomeán antes da N-6, e mantense firme no calendario. A afluencia de visitantes deste domingo dá boa conta diso.

"A xornada foi mellor que a o do ano pasado incluso", aseguraba ao remate o presidente da asociación O Salgueiriño, Roberto Besteiro, colectivo que organiza esta cita co apoio do Concello do Corgo, das áreas de Presidencia e de Cultura da Deputación, Legua Dereita e Muvicla. "Os artesáns marcharon contentos porque houbo bo nivel de vendas e á xente gustoulle todo o que facían", sinalaba tamén Besteiro sobre os dez mesteirais que fixeron demostracións en vivo de como facer cestos, zocas, cerámica, cadeiras ou lámpadas, ademais de ensinar como se traballa o barro, a madeira ou o liño, aos que se sumou outra vintena de artesáns con artigos á venda.

"Álvaro (Pin) é o zoqueiro máis novo de Galicia, só ten 15 anos, e foi unha das grandes atraccións do día", engadía o presidente do Salgueiriño, ao tempo que matizaba que todas as actividades programadas tiveron unha gran aceptación. Foi o caso da representación do afiador a cargo da fundación Legar e Xavier Blanco -"dixeron que había anos que non vían unha feira así", apuntaba orgulloso Roberto-; a conferencia de Marcos Vázquez, do Muvicla, sobre a evolución do tractor en Galicia, ou a exposición de fotografías, publicacións en prensa e arquivos históricos do pasado de Gomeán, un proxecto "vivo" co que O Salgueiriño seguirá recompilando artigos ata chegar a conformar un libro.

Non foron menos seguidos o concurso de manexo de porco celta, no que participaron dúas femias e dous machos e cuxa gañadora foi Asia, e o desfile de sete traxes tradicionais da provincia de Lugo a cargo dos rapaces de Legua Dereita, grupo encargado de pór a nota musical. "Explicaron peza por peza como se poñían os traxes, para que ocasión era cada un, os materiais que se usaban...", explicaba Besteiro sobre unha actividade que "serviu para aprender".

E para rematar, 180 racións de cachena, elaborada en empanada e carne ao caldeiro, fixeron as delicias do público que non perdeu a ocasión de botar un ollo a unha feira de cen anos atrás.